店にあったら即カゴ推奨！【セリア】QOLが上がりそう♡「優秀アイテム」

カバンの中でイヤホンやスマホが迷子に……。そんな日常のプチストレスを解消するなら、プチプラでゲットできる便利グッズを試してみて。今回は、【セリア】から登場しているイヤホンケースとスマホストラップをご紹介。実用性はもちろん、洗練されたデザインで高見えも狙えるアイテムになっています。カバンの中が散らかりがちという人は、ぜひチェックしてみてください。

充電も◎ シックなレザー調のイヤホンケース

【セリア】「ワイヤレスイヤホンケースホルダー」\110（税込）

高級感のあるレザー調の素材で、プチプラとは思えない上品な雰囲気が漂うイヤホンケース。無駄のない洗練されたデザインが大人っぽく、コーデのアクセントにもなりそうです。カバンの中で迷子になりがちなワイヤレスイヤホンも、ケースを入れてバッグに付けておけばサッと取り出せて便利。充電ケーブル用の穴が空いているため、ケースに入れたまま充電できるのも嬉しいポイント。

大人が使いやすいモノトーンカラーのストラップ

【セリア】「スマートフォンストラップ」\110（税込）

カバンの中でスマホが迷子になったり、落下したりするのを防止できるストラップ。クシュッとしたシルエットが可愛らしく、スマホに取り付けるだけでワンポイントになりそう。シックなモノトーンカラーで甘すぎず、大人世代も使いやすいのが魅力的。ゴールド色のフックも上品なアクセントに。100均マニアのインフルエンサー@100kin_magさんも「コスパ最高じゃない？」と大絶賛しています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@100kin_mag様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M