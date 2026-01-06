WurtS¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤ËÀè¶î¤±¤ÆÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¡ãWurtS LIVE AT BUDOKAN¡äËÜÊÔ¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º±ÇÁü¸ø³«·èÄê
WurtS¤¬¡¢¼«¿È½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãWurtS LIVE AT ARENA -INSIDE MY CAP-¡ä¤Î³«ºÅ¤ò2·î¤Ë¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢2024Ç¯¤Ë³«ºÅ¤·¤¿½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¡ãWurtS LIVE AT BUDOKAN¡ä¤ÎËÜÊÔ¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤ò¡¢1·î10Æü20»þ¤è¤êYouTube¤Ë¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¢¥ê¡¼¥Ê¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡ÖWurtS¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤ÎÀ¤³¦¤ò³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡ãWurtS LIVE AT ARENA -INSIDE MY CAP-¡ä¡£WurtS¤¬¹Í¤¨¤ë³Ú¶Ê¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î¹¤¤²ñ¾ì¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¤¿±é½Ð¤ÇÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ï2026Ç¯2·î9Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡£
◾️EP¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥é¥Ö¡Ù
2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¹ØÆþ¡§https://lnk.to/WurtS_dl_ec
¢¡¾¦ÉÊ·ÁÂÖ
¡¦½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ× CD+Blu-ray UPCH-29500¡¡\5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Blu-ray¡§¡ÖUPDATE¡× WurtS¥Ñ¡¼¥È¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¼ýÏ¿
¡¦ÄÌ¾ïÈ× CD UPCH-20713¡¡\2,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡¼ýÏ¿¶Ê¡Ê½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ× / ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ¡Ë
1.¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥Ö feat. À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤
2.¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤ë (TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡ÙÂè2´ü¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ) https://youtu.be/PPpirB1gfzY
3.¥¯¥é¥Ã¥·¥å feat. ¤Ê¤È¤ê
4.BEAT (ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿åÍË¥É¥é¥Þ¡ÖÎø¤Ï°Ç¡×¼çÂê²Î)
5.UPDATE feat. Deu & Ito (PEOPLE 1), Moto (Chilli Beans.)¡× https://lnk.to/WurtS_ud
¢¡½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ× UNIVERSAL MUSIC STORE¸ÂÄêÆÃÅµ
Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼ / ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÀèÃå¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ØÆþ¡§https://store.universal-music.co.jp/products/upch29500
◾️¡ãWurtS LIVE AT ARENA -INSIDE MY CAP-¡ä
2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¡³«¾ì18:00/³«±é19:00
2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¡³«¾ì17:00/³«±é18:00
2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¡¡³«¾ì17:00/³«±é18:00
»ØÄêÀÊ¡§8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨£´ºÐ°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×
¾ÜºÙ¡§https://wurts.jp/
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://live-at-arena.wurts.jp
◾️U-NEXTÇÛ¿®¾ðÊó
¡ãWurtS CONCERT HALL TOUR ¶ -DIGITAL LOVE-¡äLINE CUBE SHIBUYA¸ø±é¤òU-NEXT¤Ë¤ÆÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡§12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë18:30ÇÛ¿®³«»Ï¡¦19:00³«±é
¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡§¡Á1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë23:59¤Þ¤Ç
https://t.unext.jp/r/wurts
