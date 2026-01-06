「ご、50万」エステのローンが払えない！ 勧誘に負けた私が、身の丈に合わないローンをした『代償』は

「もっと綺麗になりたい」「自分磨きをしたい」。そんな前向きな気持ちは素晴らしいものです。しかし、身の丈に合わない自己投資は、ときに危険な落とし穴になることも……。今回は、筆者の友人の体験談をご紹介します。

甘い言葉の誘惑

今から10年ほど前、私が20代半ばだった頃のことです。



「初回限定500円！」という魅力的な謳い文句に惹かれた私は、大手サロンの体験コースを予約しました。

しかし施術後、案内されたきらびやかな個室で待っていたのは──



「今なら夏に間に合いますよ」



「分割にすれば、月々の支払いはカフェやランチを2～3回我慢すれば払える金額です」



という、巧みな勧誘の言葉と、コンプレックスを刺激する指摘。

何度も繰り返される「自己投資」という言葉に酔わされ、気づけば私は総額50万円の契約書にサインをしていました。

本末転倒な結果に

しかし、現実は甘くありませんでした。

当時、手取り18万円ほどだった私。



金利を含めた月1万5千円ほどの支払いは、じわじわと家計を圧迫したのです。

ご祝儀が出せずに友人の結婚式を欠席し、ランチはカップ麺や菓子パンで済ませる日々。



気付けば、私の生活は「美しくなるため」ではなく「ローンを支払うため」に回っていました。