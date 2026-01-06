中央大で箱根駅伝2度の区間賞

陸上男子長距離の吉居大和（トヨタ自動車）が6日、名古屋テレビ放送（メ〜テレ）の尾形杏奈アナウンサーとの結婚を発表した。自身のXで2ショット写真を公開。「皆様への感謝の気持ちを忘れず今後も成長し続けられるよう努力を重ねて参ります」などと報告している。

第102回箱根駅伝の激闘から3日。中央大で第97回から4大会連続で出走した吉居が結婚を報告した。自身のXに「いつも応援して下さる皆さまへ 私事ですが、1月5日に結婚しました」と投稿。「妻は、大学で知り合った名古屋テレビ放送アナウンス部の尾形杏奈さんです」と明かし、2ショット写真を公開した。

続けて「皆様への感謝の気持ちを忘れず今後も成長し続けられるよう努力を重ねて参ります。今後とも宜しくお願いいたします」と意気込んだ。

吉居は2年時の第98回大会で1区を走り、1時間0分40秒で区間賞を獲得。翌年の第99回大会では“花の2区”で起用され、1時間6分22秒で再び区間賞に輝いた。2学年下の弟・駿恭は中央大4年。今年の第102回大会で9区を走り、1時間8分47秒で区間8位だった。



（THE ANSWER編集部）