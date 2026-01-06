ソフトバンクの大関友久投手が６日、今季のさらなる飛躍へ“吉兆”を明かした。タマホームスタジアム筑後で自主トレを公開した。ウォーミングアップにはじまり、ランメニューでも調整。キャッチボールでは中距離（約６０メートル）から近距離（約２０メートル）までを１時間じっくり行い「やりたいことがたくさん出てきて、結果的にたくさん投げている。そんな悪いことじゃないと思うので、投げすぎだけ気をつけたいと思います」と汗を拭った。

元旦は、２年連続で地元・茨城の筑波山（標高８７７メートル）に登った。初日の出を見て「去年もそういうスタートを切って、良い一年になる気がするなっていう感じだったので、今年も見に行ってみて、きれいだなって思いました」と、今季に向けて静かに闘志を燃やしたという。

昨季は２４登板で１３勝５敗。初の２ケタ勝利で勝率は７割２分２厘とし、パ・リーグの最高勝率のタイトルも獲得した。験担ぎは「大事にしようとは思っています。いきすぎもあれ（良くない）かなと思いますけど…お参りとかも大切にしようと思います」と大関。２年連続でご来光を拝んだ後、地元の神社で引いたおみくじは大吉だった。２０２５年は大吉ではなかった中、“昨季超え”を果たし「結構うれしかったです」と笑顔。今季もさらに進化を遂げていく。