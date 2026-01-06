女優の大場久美子が6日、自身のインスタグラムを更新。66歳の誕生日を迎えたことを報告した。



【写真】アイドル時代と変わらないチャーミングな笑顔

「皆様おはようございます。お陰様で本日66歳を迎える事ができました。沢山メッセージ!ありがとうございます これからもどうぞ宜しくお願い致します」とつづり、自撮り動画を投稿。動画では両親への感謝とともに、「これからも健康に気をつけていろんなことにチャレンジしていきたいと思っています」とファンへ語りかけた。



アイドル時代と変わらぬチャーミングな笑顔に、ファンからは「お誕生日おめでとう!若々しくて美しい」「いつまでも可愛い笑顔の久美子でね」「すごくお若いのに驚きです」「優しくてお美しくて可愛らしい」「66ぞろ目だしきっと良い年になりますね」「これからも素敵なくーみんでいて下さい」など、祝福のコメントが寄せられた。



大場は現在、芸能活動のほか、得意の料理をメインとしたYouTube活動、心理カウンセラーやエステティシャンなど120以上の資格をいかした講演会なども行っている。



（よろず～ニュース編集部）