ビデオリサーチは6日、今年2026年の正月三が日（1月1〜3日）のCM露出タレントランキング（秒数・関東地区）を発表。1位は4875秒（出稿本数297本）で、女優の今田美桜（28）だった。前年6位から大幅に露出量を増やし、急上昇。昨年度前期のNHK連続テレビ小説「あんぱん」のヒロインを務め、同大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」の司会も好評。“年末年始の顔”となった。

正月三が日は「第一生命グループ」などのCMに出演した今田。2025年の年間CM露出タレントランキング（速報版）でも、前年13位から初の1位を獲得した。

俳優の横浜流星が2年連続2位で、3690秒（192本）。「日鉄興和不動産」などのCMに出演した。

3位は3165秒（123本）で、女優の池田エライザ。「GA technologies」（AI不動産投資RENOSYを提供）などのCMに出演し、前年10位からジャンプアップした。

2位・横浜、5位・見上愛、7位・吉沢亮とメガヒット中の映画「国宝」キャストが続々とトップテン入りを果たした。