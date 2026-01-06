思わぬところに「宝の山」です。



エブリィでは3年前、県議会議員に貸与された14金製の議員バッジの多くが返却されていない現状をお伝えしました。その後、2019年と2023年の改選時に貸与されたバッジは全て返却され、県は今後、売却する方針です。バッジに含まれる金の価格が高騰していることから、県の担当者は「前回を上回る売却額を想定していて県の歳入になる」としています。





県議会議員がその証として身に着ける議員バッジ。県が購入し、当選者に貸与しているもので14金製となっています。今回、県はこの議員バッジの売却を決め手続きを進めています。県議会事務局 山本貴一課長補佐「真ん中のところと、この受けの部分が14金でできております。売り払ったお金につきましては、県のほうへの一般歳入、財政のほうに入るということになります」バッジ1つに3.7グラムほどの金が使われているそうです。議員バッジは、規定で改選や辞職の際に返却してもらうことになっていて、当選者には改めて新品を貸し出すと定められています。しかし、2023年の改選後、大半が返却されていないことがわかり、県が返却を促したこともありました。その後、返却が進み、まとまった数が集まったことから、県は3年前に続き今回72個を売却することにしたということです。金は近年価格の高騰が続いています。きょう現在の純金の小売価格は、税込みで1グラムあたり2万5000円弱と、前回売却した2023年から2倍以上に跳ね上がっています。前回は、30個のバッジがおよそ72万円で売却されたということですが、今回はさらに高値が付く可能性が高いとみられます。県議会事務局 山本貴一課長補佐「皆さんご存知の通り、金の価格というのは上がっておりますので、前回を上回るような売却のお金にはなるのかなとは想定しております。いくばくかの足しといいますか、そういった形にはなるんだろうと思ってますけど。もちろん税金といいますか、県民みなさまからいただいたお金で作っておりますので、価値のあるものであれば、またそのために返ってくるのはいいことではないかというふうにわれわれとしては考えております」一方、この議員バッジについては、素材に関する内規を「14金」から「金色」に変更していて、他県では素材を変更した事例もあります。県議会が来年、改選を控える中、県は今後バッジの素材について検討していきたいとしています。前回より金の価格が2倍以上で、売却するバッジの数も2倍以上あるので、単純計算すると345万円ほどの高値となりそうですね。思わぬ収入となりました。