高岡市の出町市長は、昨年末、ＫＮＢの単独インタビューに応じ、市内の病院同士が連携する体制を新たに築く考えを示していました。そしてきょう、患者の診療情報を、高岡市をはじめ、射水市や氷見市を加えた高岡医療圏の医師会や病院で共有する取り組みを始める考えを明らかにしました。



この取り組みは、高岡市医師会などが準備を進めているものです。



高岡市医師会によりますと、この取り組みは、厚生連高岡病院、済生会高岡病院、高岡市民病院を受診したことがある患者の診療情報を、高岡医療圏内の公的病院で共有できるようにするものです。





共有されるのは診断や処置、検査結果、薬の処方などの情報です。現在、診療情報を得るには、医療機関ごとに患者の同意が必要で、救急搬送の際も同意なしで情報共有できる仕組みはあるものの、病院に問い合わせ、担当者に情報を送ってもらうなど、命にかかわる場面で時間や人的な手間がかかることが課題となっています。新たな取り組みでは、患者に事前に同意を得ることで、こうした課題の解消を図ります。このような診療情報の一括共有システムは、県内では初めてだということです。この取り組みは、公的病院の経営環境が厳しさを増す中、医療の将来像を考えようと高岡市の出町市長が、去年秋から高岡市医師会の白崎文朗会長に呼びかけ、協議が進められてきました。出町市長「人口が減っていくのが確実でございますから、その中で、今までどおりの競争じゃなくて協力。住民の方々が安心して過ごせるようなものの基本は医療だと」高岡市医師会の白崎会長は、急患で担当医が変わる際にも患者について速やかに把握でき、適切な診療につながるとしています。この取り組みは、今月下旬に予定される協議会を経て、今年4月にも運用が始まる計画です。