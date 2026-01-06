あのちゃん「これはお気に入り」首のケアに愛用中！保湿を実感のネッククリーム

あのちゃんこと、あのさんが自身のYouTubeチャンネルに『【ベストバイ】あのちゃんの買ってよかった2025』の動画を投稿。様々なベストバイアイテムを紹介してくれました！中には美容アイテムも。

■首のケアに

動画内に登場したのはこちら！

MEDIPEEL/プレミアムネッククリーム 2,970円（編集部調べ）

乾燥による首のシワのハリをサポートしてくれるクリーム！

あのさんはこちらについて「シワが消えるとか、そういう要素はちょっと正直わかんない」と率直にコメントしながら紹介。

しかし「単純にすごく保湿されるなというか、首にクリームなんて塗る習慣がなかったので」「塗りやすい！」と繰り出し式で手軽に塗れる点や保湿力を評価！

その使い勝手に「めんどくさくない、気づいたときに塗れるっていうのがとても良かった」「買って良かったなって思いました」と満足している様子で語っていました。

また、香りについても「匂いとかもキツくないし、いい匂いなので、これはお気に入りになりました」とも明かしていました！

■動画もチェック

動画内では、その他も紹介しながらベストバイアイテムを公開！ぜひチェックしてみてくださいね。