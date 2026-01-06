伊佐市の戦国時代の武将・新納忠元は、2026年に生誕500年を迎えます。その生涯を沖縄の伝統芸能「組踊」で伝える劇団の公演が開かれました。公演には、徳之島在住のアーティストしずくさんもゲストで出演し、透明感のある歌声で観客を魅了しました。



「誰もがみな今に生きる鬼武蔵とならん」



12月、伊佐市で行われた舞台。披露しているのは、伊佐市の未就学児から高校生でつくる「チームちむどん」です――。2014年に結成された「チームちむどん」。胸が高鳴ることを意味する沖縄の方言「ちむどんどん」から名づられました。





戦国時代の伊佐の武将・新納忠元の生涯を篤姫と西郷隆盛が振り返る物語、「鬼武蔵～TADAMOTO忠元」を上演しました。島津家に仕え武功者を数える際に、まず最初に名前が挙がる人物だったことから「親指武蔵」とも呼ばれた忠元。戦で息子を亡くしながらも薩摩をよくするために奮闘し、豊臣秀吉にも認められ70歳を超えても先陣に立ち続けます。「わしの名は、新納武蔵守忠元なり！ひとたび戦場に出たからには一番乗りこそ我が使命。よいか！遅れをとってはならんぞー！」舞台の見せ場は、沖縄の伝統芸能「組踊」を現代風にアレンジした踊りに芝居や音楽です。今回は、徳之島在住のアーティストで中学2年生のしずくさんもゲストとして出演。オリジナル曲「この島で」を歌いました。（しずくさん）「違うところの同年代の子と関わることがあまりなかったので、みんな温かく迎え入れてくれて安心して達成感を感じた。また、やりたいと思った」このほか、沖縄や北海道のチームなどとともにその勇猛果敢な生涯を演じ切りました。（観客）「すごく良かった。びっくりした。ラストに近づけば近づくほど、全員がばちっと揃っていた」（ 新納忠元役・竹内彩人さん（高3））「あっという間だった。すぐ終わっちゃって。ちむどんに入れてよかった。すごく楽しかった」2026年、生誕500年を迎える新納 忠元。自分の信念を曲げることなく困難に立ち向かう強さは、今、地元の若者たちによって語り継がれています。