生誕500年の節目――伊佐の戦国武将・新納忠元の生涯 劇団「チームちむどん」が語り継ぐ
伊佐市の戦国時代の武将・新納忠元は、2026年に生誕500年を迎えます。その生涯を沖縄の伝統芸能「組踊」で伝える劇団の公演が開かれました。公演には、徳之島在住のアーティストしずくさんもゲストで出演し、透明感のある歌声で観客を魅了しました。
「誰もがみな今に生きる鬼武蔵とならん」
12月、伊佐市で行われた舞台。披露しているのは、伊佐市の未就学児から高校生でつくる「チームちむどん」です――。2014年に結成された「チームちむどん」。胸が高鳴ることを意味する沖縄の方言「ちむどんどん」から名づられました。
「わしの名は、新納武蔵守忠元なり！ひとたび戦場に出たからには一番乗りこそ我が使命。よいか！遅れをとってはならんぞー！」
舞台の見せ場は、沖縄の伝統芸能「組踊」を現代風にアレンジした踊りに芝居や音楽です。今回は、徳之島在住のアーティストで中学2年生のしずくさんもゲストとして出演。オリジナル曲「この島で」を歌いました。
（しずくさん）
「違うところの同年代の子と関わることがあまりなかったので、みんな温かく迎え入れてくれて安心して達成感を感じた。また、やりたいと思った」
このほか、沖縄や北海道のチームなどとともにその勇猛果敢な生涯を演じ切りました。
（観客）
「すごく良かった。びっくりした。ラストに近づけば近づくほど、全員がばちっと揃っていた」
（ 新納忠元役・竹内彩人さん（高3））
「あっという間だった。すぐ終わっちゃって。ちむどんに入れてよかった。すごく楽しかった」
2026年、生誕500年を迎える新納 忠元。自分の信念を曲げることなく困難に立ち向かう強さは、今、地元の若者たちによって語り継がれています。