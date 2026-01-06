今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年1月7日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年1月7日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


家族に対してもワガママはNG。家族だからこそ思いやりを持とう。

11位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


自分の考えに固執し過ぎると、周囲とトラブルになる暗示が……。

10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


貸したお金を返してもらうなら今日が◎。穏やかに進めればスムーズに。

9位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


金運が好調。資産運用は成功の見込みが。早速検討してみて。

8位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


押しの強いセールスにご用心。相手の表情を読み取ること。

7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


身なりに無頓着だと損する場面が。鏡の前でチェックして。

6位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


混雑する遊び場は運気を下げそう。近所探検が幸運のカギ。

5位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


友達付き合いに楽しさ満載。ただしキツい言葉には注意して。

4位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


高価なものを買うなら今日が◎。ただし出費は覚悟しよう。

3位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


コミュニケーション能力アップ。ケンカ仲裁にひと役買って。

2位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


家に幸運が舞い込む日。クジや懸賞の当選結果をチェック！

1位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


新年会などイベントの企画が吉。面白いものができそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)