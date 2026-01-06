2026年1月7日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年1月7日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
家族に対してもワガママはNG。家族だからこそ思いやりを持とう。
11位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
自分の考えに固執し過ぎると、周囲とトラブルになる暗示が……。
10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
貸したお金を返してもらうなら今日が◎。穏やかに進めればスムーズに。
9位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
金運が好調。資産運用は成功の見込みが。早速検討してみて。
8位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
押しの強いセールスにご用心。相手の表情を読み取ること。
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
身なりに無頓着だと損する場面が。鏡の前でチェックして。
6位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
混雑する遊び場は運気を下げそう。近所探検が幸運のカギ。
5位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
友達付き合いに楽しさ満載。ただしキツい言葉には注意して。
4位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
高価なものを買うなら今日が◎。ただし出費は覚悟しよう。
3位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
コミュニケーション能力アップ。ケンカ仲裁にひと役買って。
2位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
家に幸運が舞い込む日。クジや懸賞の当選結果をチェック！
1位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
新年会などイベントの企画が吉。面白いものができそう。
