【速報】コンビニで車にはねられ男子中学生が死亡　車運転の70歳男「ブレーキとアクセルを踏み間違えた」車止めの前で一気に加速　大阪・東大阪市

大阪府東大阪市にあるコンビニエンスストアで、車にはねられ重体だった中学3年の男子生徒が搬送先の病院で死亡が確認されました。車を運転し逮捕された70歳の男は「ブレーキとアクセルを踏み間違いました」と話しているということです。



1月6日午後1時すぎ、東大阪市中新開にあるコンビニ店で「車が男性をはねてフェンスに突っ込んでいる」と近くにいた女性から消防に通報がありました。



消防などによりますと、乗用車が中学3年の男子生徒（15）をはねて、そのまま駐車場のフェンスにぶつかったということです。男子生徒はうつ伏せの状態で倒れていて、病院に搬送され意識不明の重体でしたが、その後死亡が確認されました。



