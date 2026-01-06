【速報】コンビニで車にはねられ男子中学生が死亡 車運転の70歳男「ブレーキとアクセルを踏み間違えた」車止めの前で一気に加速 大阪・東大阪市
大阪府東大阪市にあるコンビニエンスストアで、車にはねられ重体だった中学3年の男子生徒が搬送先の病院で死亡が確認されました。車を運転し逮捕された70歳の男は「ブレーキとアクセルを踏み間違いました」と話しているということです。
1月6日午後1時すぎ、東大阪市中新開にあるコンビニ店で「車が男性をはねてフェンスに突っ込んでいる」と近くにいた女性から消防に通報がありました。
消防などによりますと、乗用車が中学3年の男子生徒（15）をはねて、そのまま駐車場のフェンスにぶつかったということです。男子生徒はうつ伏せの状態で倒れていて、病院に搬送され意識不明の重体でしたが、その後死亡が確認されました。
警察の調べに坂口容疑者は「事実は間違いありません。ブレーキとアクセルを踏み間違いました」と容疑を認めているということです。
坂口容疑者はコンビニ敷地内の駐車場に車をとめようとしたところ、車止めの前で一気に加速し、車止めを乗り越え、約10m先の男子生徒をはねたということです。
警察は過失運転致死容疑に切り替えて捜査するともに、事故の状況を詳しく調べています。