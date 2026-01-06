ロッテは、1月13日に、洋酒チョコレート市場売上No.1、2（同社調べ 洋酒チョコレート市場 2020年4月〜2025年3月累計 ブランド別販売金額）の「ラミー」「バッカス」史上初共演となる「ラッカス」を発売する。

同製品は、ラミーが今年発売60周年を迎えたことに感謝を込めて、同じく昨年60周年を迎えたバッカスとの記念商品となる。「ラミーとバッカスどちらも好き」というファンの人が多いことから、それぞれの美味しさを同時に楽しめる今回の特別コラボレーションを企画した。ラミーのラム酒をバッカスのチョコでとじ込めた、洋酒ファンに捧ぐ特別なアイテムとなっている。今だけしか楽しめない夢のおいしさをぜひ楽しんでほしいという。





ロッテ史上初のラミーとバッカスの夢の共演が実現した。発売60周年を迎えたラミーのラム酒を、バッカスのなめらかなチョコでとじ込めた。ラミーのようなフルーティーさを楽しめるよう、センターのシロップにはラム酒だけでなく、レーズンエキス等も使用し、芳醇な味わい仕立てた。

これらの製品は洋酒が入っているので、子どもやアルコールに弱い人、妊娠・授乳期の方、運転時などは遠慮してほしいという。

［小売価格］356円前後（税込）

［発売日］1月13日（火）

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp