

「プレミアム ディスカバリー キット」

ポーラ・オルビスグループのDECENCIAは、ブランド最高峰シリーズを中心に構成した数量限定の「プレミアム ディスカバリー キット」を、1月20日から発売する。

ディスカバリーとは、「試す」ことではなく、自分にとっての“最適”を発見すること。

今回は、ブランド最高峰シリーズを中心に構成した数量限定の「プレミアム ディスカバリー キット」を用意した。肌と向き合う上質な時間と、敏感状態にも寄り添う設計を大切にしたスキンケアを、じっくりと試してもらうための特別なキットになっている。

心地よさや品質を重視してスキンケアを選びながらも、肌状態の変化や刺激、アイテム選びの難しさに悩み、「どれを続ければいいのか分からない」と感じた経験はないだろうか。

ディセンシアは、ポーラ・オルビスグループの研究知見と敏感肌研究を積み重ねてきたブランドとして、年齢とともに変化する肌悩みに寄り添いながら、日々のベースケアから、シワ悩みや透明感、目もとなどのポイントケアまで、幅広いスキンケアを展開してきた。

同キットは、単なる試しではなく、さまざまなケアを通して、自分の肌に合う手入れを見つけてもらうための“発見の時間”を届ける。

同キットには、「ディセンシア ディセンシー ブライトリフト ローション」・「ディセンシア ディセンシー ブライトリフト クリーム」を中心に、ブランドを代表するスキンケアを厳選した。

他にも、累計販売数38万本（2023年9月〜2025年4月の期間における、自社EC・外部ECサイト・実店舗の販売実績合計）を突破している「ディセンシア リンクル O／L コンセントレート」や、長く支持されている「ディセンシア アヤナス アイクリーム コンセントレート」など、ディセンシアを象徴するアイテムを一度に体験できるラインアップとなっている。



「ディセンシア フォーミング ウォッシュ」〈敏感肌用洗顔フォーム〉



「ディセンシア フォーミング ウォッシュ」〈敏感肌用洗顔フォーム〉は、キメ細かいもっちり泡が、汚れをしっかりキャッチ。不要な角層を泡でやさしく落とすことでスキンケアの下準備を整えながら、目立ちがちな毛穴にもアプローチする。くすみ（不要な角層や汚れ）を取り除き、うるおってパッと明るい肌へ導く。



「ディセンシア ディセンシー ブライトリフト ローション 医薬部外品〈敏感肌用美白化粧水〉」

「ディセンシア ディセンシー ブライトリフト ローション 医薬部外品〈敏感肌用美白（メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐこと）化粧水〉」は、透明感美白ケア、ハリ不足（ハリ感をうるおいで整えること）ケア、高保湿肌荒れケア、3つのケアを一品で。ベタつき感なくスッと浸透（角層まで）する。



「ディセンシア リンクルO／L コンセントレート 医薬部外品〈敏感肌用シワ改善美容液〉」

「ディセンシア リンクルO／L コンセントレート 医薬部外品〈敏感肌用シワ改善美容液〉」は、この1本こそ、シワ改善の主役。艶やかでうるおった角層に本来備わる弾力・柔軟性「スプリング力」に着目し、弾むようなハリ肌を目指す。



「ディセンシア ホワイトF／L コンセントレート 医薬部外品〈敏感肌用美容液〉」

「ディセンシア ホワイトF／L コンセントレート 医薬部外品〈敏感肌用美容液〉」は、肌になめらかに広がる心地よいテクスチャー。ぷるん、ツヤッ、つるんとした肌へ導き、透明感と明るさが満ちあふれる。



「ディセンシア アヤナス アイクリーム コンセントレート 〈敏感肌用アイクリーム〉」

「ディセンシア アヤナス アイクリーム コンセントレート 〈敏感肌用アイクリーム〉」は、こっくりと濃厚なクリームがぴたっと肌の上にとどまり、うるおいバリアのヴェールを形成。乾燥などの外部刺激から肌を守る。



「ディセンシア ディセンシー ブライトリフト クリーム 医薬部外品〈敏感肌用美白クリーム〉」

「ディセンシア ディセンシー ブライトリフト クリーム 医薬部外品〈敏感肌用美白クリーム〉」は、シミやくすみ（乾燥による）、ハリ不足、乾燥やゆらぎや すさなど、複合的に発生する大人の肌の悩みを、エイジングトライアングル（シミ・そばかす、ハリ不足、超乾燥・肌荒れなど）包囲網で捉える。

［小売価格］3980円（税込）

［発売日］1月20日（火）

DECENCIA＝https://www.decencia.co.jp