

「お徳用 フリーズドライ顆粒みそ汁 タニタ食堂監修」

マルコメは、減塩みそ汁として人気を誇るタニタ食堂監修の即席みそ汁シリーズで初めて顆粒みそを使用した「お徳用 フリーズドライ顆粒みそ汁 タニタ食堂監修」を3月上旬から販売する。

かねさは昨年9月、伝統の津軽みそを生産する「梵珠工場」、独自製法の顆粒みそを生産する「パラミソ工場」に続く3番目の生産拠点として「かねさ顆粒みそ工場」を開業した。同工場は従来の約2倍に相当する1億食の生産能力を備え、顆粒みその強力な増産体制が敷かれた。マルコメの顆粒みそはすべて、かねさの国内製造になっている。「お徳用 フリーズドライ顆粒みそ汁 タニタ食堂監修」は「タニタ食堂の減塩生みそ」・かねさの米みそ・減塩米みそ、3種のみそをブレンドすることで、減塩みそでありながら深い甘みを楽しめる。かつおだしをしっかりきかせて、やさしく旨みのある味わいに仕上げた。具材は「揚げなすと小松菜」「白菜とごぼう」の2種類。インスタント具材にはなかった高品質な白菜で野菜本来の甘み、風味にこだわった。

「お徳用 フリーズドライ顆粒みそ汁 タニタ食堂監修」は、同社の「お徳用 フリーズドライ顆粒 料亭の味アソート（揚げなす）」と比較して、1食あたりのナトリウムを25％カットしたタニタ食堂監修の減塩タイプの顆粒みそ汁。3種のみそをブレンドした顆粒みそは減塩でも甘みを楽しめる。かつおだしをしっかりきかせて、やさしく旨みのある味わいに仕上げた。具材は「揚げなすと小松菜」「白菜とごぼう」の2種類となる。

［小売価格］オープン価格

［発売日］3月上旬

マルコメ＝https://www.marukome.co.jp