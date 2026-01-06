資生堂は、トータルメイクアップブランド「マキアージュ」の、3年連続売上No.1（「エッセンスリキッドシリーズ」として。インテージSRI＋ ファンデーション市場（リキッド形状）期間：2022年12月〜2025年11月 推計販売規模（金額）シェアアイテム（インテージ「ブランド」）ランキング）のファンデ美容液「エッセンスリキッド EX」から「グルタチオン」（整肌・保護）配合の新タイプが誕生。使うたび素肌まで美しく導き、白玉のようなワントーン明るい肌が叶う「マキアージュ エッセンスリキッド EX ブライトグロウ」＜ファンデーション・日中用美容液＞（全6品）を、2月21日から発売する。

「マキアージュ エッセンスリキッド EX ブライトグロウ」は、3年連続リキッドファンデーション売上No.1である「エッセンスリキッド EX」の新たなタイプ。美容液効果と肌への密着感はそのままに、よりみずみしく、白玉のようなワントーン明るい肌に仕上がる、通称“白玉ファンデ美容液”となる。



「マキアージュ エッセンスリキッド EX ブライトグロウ」

ファンデ美容液と共通して、美容液でファンデーション成分を包み込む資生堂独自の処方「セラムファースト技術」を搭載した。美容液には新たに「グルタチオン」を配合。つけている間中、美容液がずっと肌にふれるから、使うたび、肌そのものまで美しく導く。

新たに配合した「ブライトピーチパ―ル」によって、塗った瞬間、光の反射の効果で血色感をアップすることで、白浮きさせず肌になじみ、自然な素肌感を演出する。

「エッセンスリキッド EX」（通称“ファンデ美容液”）は、昨年2月にリニューアル発売して以降、25年累計でベストコスメを24賞（マキアージュ調べ 2025年1月1日〜2025月12月31日）も受賞。多くの消費者に好評を得ているマキアージュを代表するファンデーション。その“ファンデ美容液”から、新たに「エッセンスリキッドEX ブライトグロウ」（通称”白玉ファンデ美容液”）を発売する。

昨今の若年層の、ファンデーションに対して「肌色に合わせて選ぶ」から、「なりたい肌に合わせて選ぶ」意識の変化や、より明るく、透明感の高い肌を求めるニーズに着目し、白玉のようなワントーン明るい肌に仕上がるタイプを展開するに至った。

商品特長としては、新たに配合した「ブライトピーチパール」によって、塗った瞬間、光の反射の効果で血色感をアップさせ、白浮きさせず肌になじみ、自然な素肌感を演出できる。さらに、資生堂独自の「セラムファースト技術」は継続搭載しつつ、美容液に新たに「グルタチオン」を配合。使うたび肌そのものを美しくする美容液効果と、つけたてのつやを持続するメイク効果を兼ね備えた“ファンデ美容液”の機能はそのままに、よりみずみずしくなめらかに伸び、消えるようにフィットするテクスチャーとなっている。

また、ファンデ美容液から共通採用の「ポアレスラスティング処方」で、毛穴・色ムラをフルカバーしながら透明感を引き出す。「セラムファーストネットワーク技術」を搭載したベース美容液と併用すると美容液同士がふれあい、均一になじみやすくなり、密着力と化粧もち効果がアップ。うるおいにあふれた、なめらかな肌に導く。

資生堂独自の「セラムファースト技術」について（ファンデ美容液共通対応）は、ファンデーションに美容液を配合するのではなく、美容液でファンデーション成分をふわっとくるみ、安定的に閉じ込める、ミクロレベルのカプセル化に成功。つけている間、ファンデーションではなく美容液が肌にふれつづける。

新配合「ブライトピーチパール」とは、100以上のパールから選定した透明感の高いパールのこと。光の反射の効果で血色感をアップすることで、白浮きさせず肌になじみ、自然な素肌感が演出できる。肌の透明感がアップし肌悩みが目立たなくなる。

［小売価格］

マキアージュ エッセンスリキッド EX ブライトグロウ＜ファンデーション・日中用美容液＞

本体：3960円

レフィル：3740円

（すべて税込）

［発売日］2月21日（土）

資生堂＝https://www.shiseido.co.jp