俳優の磯野大（33）が6日、同日付で所属する「DeRTA Entertainment」を退所することを発表した。

自身のX（旧ツイッター）に「私、磯野大は、本日2026年1月6日をもちまして、お世話になりました所属事務所を退所いたします」と報告。「支えてくださった事務所の皆さまには、感謝の言葉もございません」とつづった。

続いて、ファンや関係者にも感謝。「そして、どんな時も温かく応援してくださったファンの皆さま、支えてくださった関係者の皆さま、本当にありがとうございました。皆さまのおかげで、一つひとつの作品を大切に歩んでくることができました」と記した。

今後については「明日また改めてご報告させていただきます」とし、「これからも役者として、表現者として精進してまいりますので今後とも変わらぬ応援をいただけますと幸いです」と結んだ。

磯野は187センチの長身を生かし、モデルとして活躍。現在は舞台などを中心に出演しており、「ハイキュー！！」「刀剣乱舞」「東京リベンジャーズ」「ブルーロック」など、漫画原作の人気作に多数、出演している。