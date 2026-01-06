不信任決議にともなう村長の辞職と議会の解散で「政治の空白」が続く球磨村。6日、3人目となる出馬を表明したのは辞職した前の村長でした。



■球磨村・松谷浩一前村長

「改めて出馬をさせていただくと決めました」



去年12/19付けで辞職した球磨村の松谷浩一前村長が次の村長選への出馬を表明しました。球磨村では去年、当時村長だった松谷氏の職員に対する発言や村の施設での賃金未払いへの対応などを理由に辞職勧告決議案が可決。



松谷氏は村長を続投したものの、その後不信任決議案が可決され、12月19日付けで辞職しました。また新たな体制で信頼回復する必要があるとして議員らは自主解散の決議案を全会一致で可決し、村長と村議全員が不在の事態に。仕事始めとなった5日は職務を代行する上蔀宏副村長が年頭の挨拶をする異例の年明けとなりました。



去年、次の選挙について松谷氏はこう語っていました。



■球磨村・松谷浩一前村長（12月17日）

「現時点で出馬は考えていません」



ところがその後、考えを一転。後援会などから出馬の要請を受け「村民に判断を委ねよう」と4日に決意したということです。



■球磨村・松谷浩一前村長（1月6日）

「もちろん議会職員の声も重要ですが、最終的には村民の皆さんに判断をしてもらうのが一番いいのではないかと考え出馬に至った」



松谷氏は会見で村の職員との関係修復や議会との連携に意欲を示しました。村長選をめぐってはいずれも無所属の新人で元厚生労働省職員の加納一郎氏(52)と元熊本県職員の大岩禎一さん(62)も出馬を表明しています。混乱はおさまるのか…球磨村の村長選は1月20日に告示され、25日に投開票が行われます。

