°û¼ò¸å¤Ë±¿Å¾¡¢»ö¸ÎÉÔ¿½¹ð¡¡¥Æ¥ì¥Ó»³Íüµ¼Ô
¡¡¥Æ¥ì¥Ó»³Íü¡Ê¹ÃÉÜ»Ô¡Ë¤Ï6Æü¡¢ÊóÆ»Éô½êÂ°¤Î¼Ò°÷¤¬ºòÇ¯12·î¡¢»ÔÆâ¤Ç°û¼ò¸å¤Ë¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢·Ù»¡¤Ø¿½¹ð¤»¤ºÎ©¤Áµî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤é¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Ò°÷¤ÏÃËÀ¤Çµ¼Ô¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»³Íü¸©·Ù¤¬¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤äÆ±¼Ò¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Ò°÷¤ÏºòÇ¯12·î27Æü¡¢»ÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¤Ç¼ò¤ò°û¤ó¤À¸å¡¢ÍÎÁÃó¼Ö¾ì¤Ç¼«¿È¤Î¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢Ãó¼ÖÃæ¤ÎÊÌ¤Î¼Ö¤ËÀÜ¿¨¡£·Ù»¡¤ØÄÌÊó¤»¤º±¿Å¾Âå¹Ô¶È¼Ô¤ò»È¤Ã¤Æµ¢Âð¤·¡¢29Æü¤Ë¹ÃÉÜ½ð¤ØÆÏ¤±½Ð¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¤¹¤ë¡£Á´ÌÌÅª¤ËÁÜºº¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£