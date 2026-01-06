日本経済をけん引する企業のトップらが集う、経済三団体の新年祝賀会。日中関係悪化の影響や賃上げなど、気になることを聞きました。

■企業トップら「今年の経済」をどう見る？

高市首相

「日本経済が力強く動いて、そして多くの方々にその富が分配されますように、そんな国をいま、つくっておかな間に合わんと」

経済のど真ん中にいる企業トップらは「今年の経済」をどう見るのか？ 話を聞きました。

■貿易や観光に影響…「日中関係」は

まずは、貿易や観光に影響を及ぼしている「日中関係」について。

キリンホールディングス・磯崎功典会長

「（中国に限らず）やっぱり世界の国で一国だけに依存するやり方は地政学上のリスクから考えまして、私はこれから厳しいと思います。中国をやめてしまうということは私はない、分散をしていけばいいと思います」

Uber Japan・山中志郎代表

「去年に比べて中国からの方の利用が少なくなったこと、実際に数字であらわれております。（中国以外も）多くの国と地域から来られた方々に利用していただいている。（日中関係が）すぐにビジネスの大きなインパクトを及ぼすことには、現在のところはなっておりません」

■「外国人政策」の今後の見通しは

続いては、高市首相肝いりの「外国人政策」について。

入国審査の厳格化なども示される中、すでに企業では、国籍にとらわれない採用や外国人労働者によって、人手不足を補完しています。今後の見通しを聞きました。

セブン＆アイ･ホールディングス 伊藤順朗会長

「会社のグループ・店舗においても多くの外国人が活躍いただいている。いたずらな規制、一律の規制みたいなものはどうなのかなと。ちゃんとルールを守って、在留資格があるとか、企業としてもルール違反しないようにと、いろんな意味のガードをかけている。そういった方たちをちゃんと守りながら、国を守りながらしていただくのが大事」

三井不動産・植田俊社長

「労働力、これは高度人材も含めてだと思うが、その争奪戦に入っているので、背を向けていて日本が選ばれない国になっていくリスクの方がやっぱり大きい」

野村ホールディングス・奥田健太郎社長

「いま全体で社員が2万8000人、パスポートでは90か国以上の方に働いてもらっている。そういう意味ではポテンシャルが高くて能力の高い方、国籍・性別関係なく、ダイバーシティのきいた形で運営をしていきたい」

■物価高が続く中…さらなる賃上げは実現する？

そして、気になるのは、私たちの「賃金」です。コメの価格が高止まりするなど物価高が続く中、それを上回るさらなる賃上げは実現するのでしょうか？

大和証券グループ本社・荻野明彦社長

「過去4年間連続で累計で20％上げてきましたので、今回5％上げれば25％の賃上げということになります。インフレが定着してきたということになりますと、やはり社員の皆さんも一定の賃上げがないと目減りしてしまう」

ローソン・竹増貞信社長「我々、消費マーケットにいますので、（消費にも）この賃上げが本当に大事だと思います。3月の賃上げが4月・5月、日本全国にしっかり広がって、実質賃金が継続的にプラスに転じるかどうか、いまのインフレを“いいインフレ”にしていけるかどうか、キーだと思っています」