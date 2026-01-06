µþËÜÀ¯¼ù¡¡SixTONES¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¸Æ¤ÓÌ¾ÌÀ¤«¤¹¡Öµþ¤µ¤Þ¡×¡Ö¥¹¥È¥Ñ¥Ñ¡×¡Ö½éÂå¤¤ç¤â¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµþËÜÀ¯¼ù¤¬£¶Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢£Ó£é£ø£Ô£Ï£Î£Å£Ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¸Æ¤Ð¤ìÊý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡µþËÜ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Ä¹ÃË¤ÎµþËÜÂç²æ¤¬£Ó£é£ø£Ô£Ï£Î£Å£Ó¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¼«¿È¤â¤«¤Ä¤Æµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ÉñÂæ¡ÖÂìÂô±éÉñ¾ì£²£°£±£³¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤«¤«¤ï¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢Âç²æ¤Î½Ð±éÈÖÁÈ¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤«¤®¤ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸À¤¤¡¢¡ÖÂç²æ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º£Ó£é£ø£Ô£Ï£Î£Å£Ó¡¢£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¤Ê¤É¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¿¤Á¤¬ÉñÂæ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡£Èà¤é¤¬¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¡£¡ÖÈà¤é¤¬¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¤³¤í¡¢¡Ø¤¯¤¸¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Á°¤ËÁ°¤Ë´èÄ¥¤ì¡Ù¤È¡£¡Ø¸åÂà¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÁ°¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡Ê¾Íè¤¬¡Ë³«¤±¤ë¤«¤é¡Ù¤È¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£·ÝÇ½³¦¤Î¸åÇÚ¤È¤·¤Æ½½¿ôÇ¯¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¤ß¤ó¤ÊÂ©»Ò¤À¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬µþËÜ¤Î¤³¤È¤ò²¿¤È¸Æ¤Ö¤«¤À¡£
¡¡¶¦±é¼Ô¤«¤é¡¢¤½¤ì¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¡Øµþ¤µ¤Þ¡¢µþ¤µ¤Þ¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¡ØÂç²æ¥Ñ¥Ñ¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ø¥¹¥È¥Ñ¥Ñ¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¦¡¦¡¦¡£¤¿¤À¡¢¡Øµþ¤µ¤Þ¡Ù¤À¤ÈÌ¾»ú¤¬Æ±¤¸¤À¤«¤éÂç²æ¤È¤«¤Ö¤ë¡£¤Ê¤Î¤ÇºÇ½é¤Ï¡Ê¾¾Â¼¡ËËÌÅÍ·¯¤¬¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡ØÀ¯¼ù¤µ¤ó¡Ù¤È²¼¤ÎÌ¾Á°¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤±¤Ã¤³¤¦¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡£
¡¡¤½¤ì°ÊÍè¡¢ÂçÂÎ¡ÖÀ¯¼ù¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢¡Ö郄ÃÏ¡ÊÍ¥¸ã¡Ë¤¯¤ó¤À¤±ÌÌÇò¤¤¸À¤¤Êý¤¹¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£à½éÂå¤¤ç¤âá¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£