【ファミマ】中華まん＆風邪対策アイテムがお得に! ファミペイでクーポンを順次配信
ファミリーマートは1月6日から、中華まんや風邪対策アイテムのクーポンをアプリ「ファミペイ」で順次配信している。
中華まん&風邪ケアをファミペイでおトクに
○冬に嬉しいクーポンを配信中
冬本番の厳しい冷え込みで、外出時には手袋やマフラーが欠かせない。寒さが続くと体調を崩しやすく、特に2025年の冬はインフルエンザの変異株「サブクレードK」が流行したことから、個々の予防対策が重要とされている。こうした状況の中、同社では、冬に嬉しいクーポン、風邪対策クーポンをファミペイで順次配信している。あったか中華まんから、風邪予防や免疫ケアに役立つ商品まで幅広く取り揃えている。
クーポン情報
クーポン情報
クーポン情報
○「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンも実施
「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンも実施している。期間中、ファミペイのバーコードをスキャンして、ファミペイ払いで対象商品1点を購入すると、所定の期間にて対象商品1点に使える無料クーポンがもらえる。
1個買うと、1個もらえる
中華まん&風邪ケアをファミペイでおトクに
○冬に嬉しいクーポンを配信中
冬本番の厳しい冷え込みで、外出時には手袋やマフラーが欠かせない。寒さが続くと体調を崩しやすく、特に2025年の冬はインフルエンザの変異株「サブクレードK」が流行したことから、個々の予防対策が重要とされている。こうした状況の中、同社では、冬に嬉しいクーポン、風邪対策クーポンをファミペイで順次配信している。あったか中華まんから、風邪予防や免疫ケアに役立つ商品まで幅広く取り揃えている。
クーポン情報
クーポン情報
クーポン情報
○「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンも実施
「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンも実施している。期間中、ファミペイのバーコードをスキャンして、ファミペイ払いで対象商品1点を購入すると、所定の期間にて対象商品1点に使える無料クーポンがもらえる。
1個買うと、1個もらえる