村重杏奈「歯が抜け散らかしてる」弟を撮影「可愛すぎる」「歯がなくても100％イケメン」と反響
【モデルプレス＝2026/01/06】タレントの村重杏奈が1月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。歯が抜けた弟の姿を公開した。
【写真】27歳元アイドルの弟がイケメンすぎる
村重は「しょうま歯が抜け散らかしてるのが恥ずかしいらしくて なかなか口開けてくれない でも歯がないのが可愛過ぎてどうしても写真を撮りたい姉」とつづり、弟・匠真くんのソロショットを投稿。焼き肉がのったご飯茶碗を手にした匠真くんが、乳歯が抜けた「歯抜け」状態で笑顔を見せている。
また家族が管理している匠真くん自身のInstagramには「今歯がないから口開けて笑うの恥ずかしいです！！！」とコメントが添えられており、口を閉じた写真も公開されている。
この投稿は「可愛すぎる」「歯がなくても100％イケメン」「すぐにまた生えてくるよ」「お姉ちゃんの萌えポイント笑う」「いい笑顔」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆村重杏奈、イケメン弟の「歯無し」姿公開
◆村重杏奈の投稿に反響
【Not Sponsored 記事】