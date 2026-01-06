昨年の大みそかの夕方、水戸市の自宅アパートでネイリストの小松本遥さん（31）が何者かによって殺害された。小松本さんの遺体からは首への刺し傷のほか、鈍器で殴られたような打撃痕も認められ、複数の凶器を用いた"強い怨恨"による犯行が示唆されている。

【写真を見る】バスケ部のユニフォーム姿で満面の笑みを浮かべる、中学生時代の小松本遥さんほか

茨城県警は1月2日、捜査員90名からなる大規模な捜査本部を設置。殺人事件として捜査を進めているが、事件から6日経った現在も犯人の足取りはつかめていない。そんななか、地元ではいまだ逮捕されない犯人への不安や、亡くなった小松本さんに対する悲しみの声が広がっていた。

全国紙社会部記者が語る。

「県警は今日までに、小松本さんのスマートフォンの解析を始めました。強い殺意に基づいた犯行とみて、通話やメッセージ、SNSなどの履歴を調べているようです。捜査関係者によれば、司法解剖の結果、小松本さんの死因は外傷性ショックで、何者かに襲撃されてから1時間以内に亡くなったとの見立てだといいます」

事件当日の夕方、小松本さんはひとりで外出。出先から夫（27）に「今から帰る」と電話をした17時前から19時過ぎまでの間に襲われた可能性が高い。また窓などから侵入した形跡はなく、部屋着に裸足という無防備な状態で見つかったこともわかっている。

ネイリストだった小松本さんは、昨年春に水戸市内のビルの一室にサロンを開業し独立したばかり。お腹には赤ちゃんもおり、年内に新しい家族を迎えるはずだった。

彼女の知人は取材にこう嘆いた。

「人当たりもよくて、気立てのいい子でした」

「人当たりもよくて、気立てのいい子でした。ゴルフが好きで、毎月コースに通っていたからそっちの人付き合いが多かったのかなと思います。でも、男女関係やお金でトラブルに巻き込まれるような子じゃない。ネイリストの資格もいちから取ったし、すごく真面目なんです。なのに、どうして……」

小松本さんは水戸市に隣接する笠間市生まれ。小中学校ではバスケットボール部に所属し、小さい頃から活発な女性だったという。小松本さんと同い年の子どもがいる父親が語る。

「足が速くて、明るい子だったという印象です。ゴルフが好きだったというのも、遥ちゃんらしいなと思います。よく地元の集まりやお祭りに顔を出していて、近所のおじいちゃんおばあちゃんに可愛がられていたんですよ。高校からは地元を離れたみたいですが、自分でお店をやるなんて、まだ若いのに本当に立派だったと思う。同じ歳の子がいるだけに、いたたまれない気持ちです」

またある同級生の父親は、最近の小松本さんの様子についてこう明かした。

「昨晩、娘と事件について話をしました。娘は去年、小学校のタイムカプセルを開ける行事で遥さんに会ったばかりだったそうです。そのとき彼女は、『今年からネイルサロンの仕事を始めて頑張っているんだ』と言っていたと。特に悩みやトラブルはなさそうな様子だったそうで、娘も驚いていました」

さらに別の同級生の母親にも取材をすると、小松本さんの小中学校の卒業アルバムを見せてくれた。中学校のアルバムには、バスケットボール部のユニフォームを着て、満面の笑みを浮かべる彼女の姿があった。

「胸が苦しいです。文集には『誰かのために働きたい』みたいなことも書かれているんですよ。本当にしっかりした女の子だった。残されたご家族を思うと、胸が締め付けられる思いです」（小松本さんの同級生の母親）

〈夢への挑戦〉と題された作文は、部活中のけがに悩まされたという小松本さんの悩みの吐露から始まっている。文の中盤では〈私のように怪我で思うようにプレー出来ない人もたくさんいると思うので、そんな人達の役に少しでもたてたら良いと思っています〉（原文ママ）と続け、ケアマネージャーになる夢も綴っていた。

「誰かの役に立ちたい」──そんな学生時代から抱いていた思いから、小松本さんはネイリストを志したのだろうか。夢を叶えて1年足らずで凶行の犠牲になった彼女を、いまも多くの人が悼んでいる。

「NEWSポストセブン」では、情報・タレコミを募集しています。情報提供フォームまたは、下記の「公式X」のDMまで情報をお寄せください。

・情報提供フォーム：https://www.news-postseven.com/information

XのDMは@news_postsevenまでお送りください！