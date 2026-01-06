北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記は５日、平壌で建設が進む「海外軍事作戦戦闘偉勲記念館」の建設現場を、党・政府幹部とともに視察した。朝鮮中央通信が６日報じた。

金総書記は、建設に動員されている軍部隊の指揮官らの出迎えを受け、工事の進捗状況を確認。施工の質の確保に尽力している軍人建設者を激励したという。

また、記念館周辺の造園計画に基づき、幹部や軍人建設者とともに植樹を行い、海外軍事作戦に参加した戦闘員の犠牲と功績を強調した。金総書記は、記念館が参戦者を顕彰し、勝利の伝統や愛国心を伝える象徴的施設になるとの考えを示した。

同通信によると、金総書記は記念館を、党と人民が戦闘功労者に示す感謝と敬意の表れと位置づけ、建設を最高水準で完成させるよう指示した。

北朝鮮は近年、軍の役割や戦闘功績を強調する記念施設の整備を進めており、今回の視察も、軍と体制の結束を内外に示す狙いがあるとみられる。

同通信の報道全文は次のとおり。