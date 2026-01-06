【ムービー マスターピース スパイダーマン（バトルダメージ版）】 2027年2月 発売予定 価格：55,000円

ホットトイズは、フィギュア「ムービー マスターピース スパイダーマン（バトルダメージ版）」を2027年2月に発売する。価格は55,000円。なお、ホットトイズのフラッグシップ・ストア「トイサピエンス」での予約価格は49,500円。

ホットトイズの「ムービー・マスターピース」シリーズの新商品としてダメージを受けた姿のスパイダーマンのフィギュアが発売される。映画「スパイダーマン」よりグリーン・ゴブリンとの最終決戦で傷を負った姿を再現した状態になっており、マスクが破れ目元と口元が露出した緊迫感あふれるワンシーンが再現されている。

2つの差し替えヘッドが付属し俳優トビー・マグワイア氏を再現したものと、新規開発されたマスクを装着した姿も再現可能。30箇所以上が可動する仕様になっており、劇中の様々なシーンのディスプレイができる。

ムービー マスターピース スパイダーマン（バトルダメージ版）

発売日：2027年2月 発売予定

価格：55,000円

サイズ：高さ約30cm、1/6スケール

可動ポイント：30箇所

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・差し替え用ヘッド

・グリーン・ゴブリンのヘルメット

・スパイダーウェブ×6

・差し替え用ハンドパーツ×8

・ジオラマ台座

(C) 2026 MARVEL (C) 2026 CPII

