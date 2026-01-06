ラグビー・リーグワン1部でここまで3戦全勝の埼玉は6日、第4節・静岡戦（10日、熊谷）に向けて埼玉県熊谷市内のグラウンドで全体練習を行った。

神奈川・桐蔭学園高―早大を経て昨年入団したHO佐藤健次（23）は、全国大会決勝に臨む母校の後輩たちにエールを送った。桐蔭学園は7日に大阪・花園ラグビー場で行われる全国高校ラグビー大会決勝で3連覇を懸けて京都成章と対戦。早大は11日に東京・MUFG国立で行われる全国大学ラグビー選手権決勝で6季ぶりの優勝を懸けて明大と対戦する。

佐藤は桐蔭学園高2、3年時に花園で連覇。早大では昨季主将を務め、全国大学選手権決勝で帝京大に敗れている。「自分たちは優勝できなかった。気持ちが入りすぎて空回りしたところもあった」と1年前を回想。「今年の子たちは去年の失敗を経て、リラックスして普通に力を出せれば勝てると思う」。自身が果たせなかった大学日本一へと向かう後輩たちの、必勝を願った。

この1年でリーグワンデビューや日本代表キャップ獲得も経験。「自分は地に足着けてやっていく」と次のステージを歩んでいる。開幕4連勝が懸かる10日の静岡戦の翌日はオフの予定。「同期みんなで、現地で応援しようかなと思っています」と母校の応援に駆けつけることを明かした。