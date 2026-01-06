許斐剛氏原作の人気漫画「新テニスの王子様」の公式Xが6日に更新され、同作がジャンプSQ.2月号で休載することを報告。その理由が「担当編集の不手際で進行に問題が発生」したとして、謝罪した。

同Xに「ジャンプSQ.2月号「新テニスの王子様」休載についてのお詫び」と題した書面が掲載され、「昨年来より許斐先生に別件のイラスト案件をご担当いただいていたところ、担当編集の不手際で進行に問題が発生しイベントに出展が叶わない事態となってしまいました。今月号の原稿執筆にも支障をきたし、やむなく休載となってしまいました」と報告。

「許斐剛先生、並びに楽しみにお待ちいただいていた読者の皆さまに深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

続けて「現在、先生は既に2月売（3月号）の執筆に入られており、来たるクライマックスに向けて、先生と編集部一丸となってより良い作品づくりに努めてまいります」とし、「今後とも許斐先生と『新テニスの王子様』の応援をどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

新テニスの王子様は、「週刊少年ジャンプ」で連載された人気作「テニスの王子様」の続編。2009年から「ジャンプSQ.」で連載されている。