井上咲楽、“衝撃”の入浴ショット披露「銅像みたいで最高すぎるww」「一発でファンになりました」
タレントの井上咲楽（26）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。“衝撃”の入浴ショットを披露した。
【写真】「銅像みたいで最高すぎるww」“衝撃”の入浴ショットを披露した井上咲楽
1日に放送されたフジテレビ系『有吉弘行の超なるほど！ザ・ワールド』でフリーアナウンサー・タレントの中川安奈（32）と共に南米コロンビア・イスロテ島を訪れた井上は、「なかなかできない体験をさせていただき、忘れることのないロケになりました！コロンビアの泥風呂ででんぐり返ししたあと、しばらく耳から泥が出てきました 笑」などのコメントとともに、頭から泥にまみれた衝撃姿を公開。そのほか中川と泥風呂で爽やかな笑顔を見せる2ショットなど、現地でのさまざまな写真を公開した。
この投稿に中川からも「銅像みたいで最高すぎるww」とリアクションされたほか、ファンからは「何気なくテレビ見てたら、泥の中でも何回転！一発でファンになりました」「新年早々幸せな写真ありがとうございます」「最高のコンビネーションでした」「1枚目のインパクトがすごいです」など、多くの反響が寄せられている。
【写真】「銅像みたいで最高すぎるww」“衝撃”の入浴ショットを披露した井上咲楽
1日に放送されたフジテレビ系『有吉弘行の超なるほど！ザ・ワールド』でフリーアナウンサー・タレントの中川安奈（32）と共に南米コロンビア・イスロテ島を訪れた井上は、「なかなかできない体験をさせていただき、忘れることのないロケになりました！コロンビアの泥風呂ででんぐり返ししたあと、しばらく耳から泥が出てきました 笑」などのコメントとともに、頭から泥にまみれた衝撃姿を公開。そのほか中川と泥風呂で爽やかな笑顔を見せる2ショットなど、現地でのさまざまな写真を公開した。
この投稿に中川からも「銅像みたいで最高すぎるww」とリアクションされたほか、ファンからは「何気なくテレビ見てたら、泥の中でも何回転！一発でファンになりました」「新年早々幸せな写真ありがとうございます」「最高のコンビネーションでした」「1枚目のインパクトがすごいです」など、多くの反響が寄せられている。