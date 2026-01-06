能登半島地震の発生から2年が過ぎました。スタジオには小塚カメラマンです。



高岡市伏木地区で被災した地元の人に親しまれていたカフェは、液状化の被害で閉店を余儀なくされましたが、去年秋、高岡市内で移転オープンしました。料理に込めた思いと再出発への決意を取材しました。



立ちのぼる湯気とともに優しい香りを漂わせる昆布巻き。



作っているのは、松野聡子さん（56）です。高岡市明野町で去年9月「おばんざいカフェひらき昆布店」をオープンしました。





こちらは、昆布だしを使ったタイだし茶漬け。昆布やこうじを使ったメニューを提供する店です。ただ、ここに至るまでには大きな困難がありました。松野聡子さん「どうしようと思っていたけど、今は（地震が）こうなるきっかけだったのかなと思えるように、やっとなりました」店はもともと、高岡市伏木地区の国宝・勝興寺の近くにありました。松野さんは2021年、祖父の代から60年以上続く「ひらき昆布店」を、地域の人が集える空間にしたいと改装し、カフェとしてオープンしました。昆布の販売も行い、地元で人気の店でした。しかし、おととしの元日に発生した能登半島地震。高岡市伏木地区では液状化による甚大な被害が出ました。松野さんの店も、液状化の影響で建物が沈み、大きな被害を受けました。松野聡子さん「店の前は、元々この道よりも10センチほど上がっていたんですけど、それがドンと沈んで、20センチから30センチ沈んでいるって言われました」店内での飲食は難しくなりましたが、厨房はかろうじて使えたため、去年2月の取材時、先の見えない状況の中でも、松野さんは被災した伏木地区で弁当の販売と配達を続けていました。「ありがとうございました」松野さんは、同じ場所での店舗の再建を検討しましたが、修理には1000万円以上かかると見込まれました。調査結果は「一部損壊」で、再建に向けた支援金は十分に受けられなかったことから、店の継続を断念せざるを得ませんでした。松野聡子さん「最初はここを直すことを考えていたけど、そうこうしている間にも（建物が）傾いていったり、ひび割れがひどくなっていったり。日が経つにつれて落ち込んでいくというか。感情、無くなったんですよね」そんな松野さんに、転機が訪れます。高岡市明野町で、再出発できる中古物件が見つかりました。松野聡子さん「再起して頑張っておられる方沢山いるじゃないですか。そういうのを見て、やっぱり自分も頑張ろうと思って」ガレージとして使われていた空間を、松野さんが家族とともに、床や壁の張り替えなど改装しました。そして去年9月、店の名前は変えずにオープンしました。松野聡子さん「移転であって、新しいお店ではない」店内の扉にはこんなものもあります。松野聡子さん「伏木の取り壊しする建物からいただいたガラスを使って、ここに入れてもらいました」伏木地区で取り壊された古本屋で使われていたガラスを提供してもらいました。松野聡子さん「いろんな人の助けがあり、やっと形に出来ているので、本当に感謝の気持ちで一生懸命料理を作っていこうと思います」地震で一度は崩れかけた未来。人とのつながりで紡がれたあたたかい空間を、松野さんは料理に思いを込め、守り続けていきます。