【ロンドン＝横堀裕也、ベルリン＝工藤彩香】欧州各国がデンマーク自治領グリーンランドの領有に意欲を示すトランプ米大統領の出方に警戒を強めている。

米軍による対ベネズエラ軍事攻撃を受け、トランプ氏のグリーンランドに対する野心をより深刻に受け止め始めた。

デンマークのメッテ・フレデリクセン首相は５日、地元テレビのインタビューで「グリーンランドの領有に関するトランプ氏の要求を真剣に捉える必要がある」と強調した。米国が同じ北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国であるデンマークへの武力攻撃を選択すれば、「ＮＡＴＯを含め、第２次大戦後に構築された安全保障体制は全て終わる」とも訴えた。

フレデリクセン氏の危機感は、トランプ氏が記者団に４日、「国家安全保障の観点からグリーンランドが必要だ。周辺はロシアと中国の船で埋め尽くされている」と改めて述べたことが念頭にある。

英独仏の首脳らも警戒感をあらわにしている。英国のスターマー首相は５日、英メディアに「グリーンランドの未来はグリーンランドとデンマークが決めるべきものだ」と明言。フランスのジャンノエル・バロ外相も５日、Ｘ（旧ツイッター）で「グリーンランドは売り物でも奪い取れるものでもない」と指摘した。