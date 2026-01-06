ºäËÜÍ¦¿Í¡¡¥Þ¡¼·¯¤¬ÆüÊÆÄÌ»»199¾¡¤Ç·Þ¤¨¤¿ÃæÆüÀï¡Ä¥Ù¥ó¥Á¤Ç¡È¥ä¥¸¾·³¡É¤Ë¡¡¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÎÂçÌîÍºÂç¤¬Ë½Ïª
¡¡BS¥Õ¥¸¡ÖJEMTC¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¡¼Â¶·²òÀâÌîµåÎ¹¡Á¥×¥íÌîµå88Ç¯À¤ÂåÎ¹¡ªÂè3ÃÆ¡Á¡×¤¬4Æü¸á¸å7»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê37¡Ë¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¡ÈÇú¾ÐÎ¢ÏÃ¡É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤ËËèÇ¯¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¼Â¶·²òÀâÌîµåÎ¹¡É¤âº£Ç¯¤¬Áá¤ä3²óÌÜ¡£
¡¡º£²ó¤âµð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê37¡Ë¤ä¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤«¤é11Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿³ÚÅ·¡¦Á°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¡Ê37¡Ë¡¢ÃæÆü¡¦ÂçÌîÍºÂçÅê¼ê¡Ê37¡Ë¡¢¹Åç¡¦½©»³æÆ¸ã³°Ìî¼ê¡Ê37¡Ë¤Î4Áª¼ê¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¸µDeNA¡¢µð¿Í¤Î³áÃ«Î´¹¬»á¡Ê37¡Ë¡¢¸µ¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¾åÅÄ¹ä»Ë»á¡Ê37¡Ë¤È¤¤¤¦Ìîµå³¦¤Î²«¶âÀ¤Âå¡¢1988Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÃçÎÉ¤·6¿ÍÁÈ¤¬½¸·ë¤·¡¢ºòµ¨¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿ÂçÌî¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¤ÆÌ¾¸Å²°¼þÊÕ¤òÎ¹¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Æ±¤¸¤¯¡Ö88À¤Âå¡×¤Ç¤¢¤ë¥Þ¡¼·¯¤ÎÏÃ¤Ë¡£
¡¡ÂçÌî¤Ï¡Ö²¶¡¢¥ê¡¼¥Á¤ÇÅê¤²¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡¢¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤Í¡×¤È2025Ç¯9·î21Æü¤ÎÃæÆü¡½µð¿ÍÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë¤Ç¸ß¤¤¤ËÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤ÆÅê¤²¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Çµð¿Í¤Ï½é²ó¤ËÂçÌî¤«¤é¼çË¤¡¦²¬ËÜ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç2ÅÀÀèÀ©¤·¤¿¤¬¡¢ÅÄÃæ¾¤Ï¤½¤ÎÎ¢¤Ë1¼ºÅÀ¡¢¤µ¤é¤Ë2²ó¤Ë¤â2¼ºÅÀ¤·¤ÆµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢ÃæÆü¤¬5¡½2¤Ç¾¡Íø¡£ÂçÌî¤¬6²ó2¼ºÅÀ¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¡¢ÅÄÃæ¾¤Ï5²ó1/3¤ò5¼ºÅÀ¤ÇÇÔÀïÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÅÄÃæ¾¤ÏÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤«¤é3»î¹çÏ¢Â³ÂÆ§¤ß¡£¤À¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿9·î30Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç6²ó2¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢ÂÔË¾¤Î3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤ÆÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤òÃ£À®¤·¡¢ºäËÜ¤È´¿´î¤ÎÊúÍÊ¤ò¤«¤ï¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç½ÐÈÖ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÌî¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¥Ù¥ó¥Á¤Ç¡È¶õµ¤ÆÉ¤á¤è¡Á¡ª¡ª¡ª¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¥Þ¡¼·¯¤È¤Ï¾®³Ø¹»»þÂå¤«¤é¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¤¢¤ëºäËÜ¤¬¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÂçÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤ÆÃç¤Î¤¤¤¤¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÎÂçÌî¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¾Ð´é¤ÇË½Ïª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤ÏºäËÜ¤âÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÂç¾Ð¤¤¡£ÂçÌî¤Ï¡Ö¡ÊÂÇÀÊ¤Ë¡Ë¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Î»þ¤Ë¡¢Âè1ÂÇÀÊ¤«¤Ê¤ó¤«¤Î»þ¤Ë¡Ê¼ÂºÝ¤Ï2²ó¡Ë¥¹¥í¡¼¥«¡¼¥Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¥¹¥é¡¼¥Ö¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ç»°¿¶¼è¤Ã¤¿¤Î¤è¡£¤½¤Î¼¡¤ÎÂÇÀÊ¡Ê5²ó¡Ë¤Ç¤â²¿µåÌÜ¤«¤ËÅê¤²¤¿¤é¡È¤â¤¦ÄÌÍÑ¤»¤¨¤Ø¤ó¤¾¤©¤Ã¡ª¡ª¡ª¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈºäËÜ¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¥ä¥¸¾·³¡É¤È²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤ÆÇú¾Ð¤ò¤µ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
