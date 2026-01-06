½Ð¸ý²Æ´õ¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¿©¤Ù¤Æ¿²¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×26Ç¯ÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¤è¤¯¿©¤Ù¡¡¤è¤¯¿²¤Æ¡¡¤è¤¯¾Ð¤¦¡×
½Ð¸ý²Æ´õ¡Ê24¡Ë¤¬6Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Æîº»ÎÉ¡Ê23¡Ë¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±é±Ç²è¡ÖËü»ö²÷Ä´¡Ò¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡Ó¡×¡Ê»ù»³Î´´ÆÆÄ¡¢16Æü¸ø³«¡Ë´°À®ÈäÏª¾å±Ç²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
26Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ë¡Ö¤è¤¯¿©¤Ù¡¡¤è¤¯¿²¤Æ¡¡¤è¤¯¾Ð¤¦¡×¤È½ñ¤¤¤¿¡£2025Ç¯¤â¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£º£Ç¯¤â¹¬¤»¤Ç¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ËµÙ¤á¤¿¤«¡©¡¡¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤º¤Ã¤È¿©¤Ù¤Æ¿²¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡ÖËü»ö²÷Ä´¡Ò¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡Ó¡×¤Ï¡¢Âè28²ó¾¾ËÜÀ¶Ä¥¾Þ¤òËþ¾ì°ìÃ×¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿ÇÈÌÚÆ¼»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤Î±Ç²è²½ºîÉÊ¡£Æî¤Ï¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÌ´¸«¤Ê¤¬¤é¤â¡¢³Ø¹»¤Ë¤â²È¤Ë¤âµï¾ì½ê¤ò¸«¤¤¤À¤»¤ºÝµ¶þ¡Ê¤¦¤Ã¤¯¤Ä¡Ë¤È¤·¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤ëËÑ½¨Èþ¡¢½Ð¸ý¤ÏÎ¦¾åÉô¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¡¼¥¹¥È¾å°Ì¤ËÂ°¤·¤Ê¤¬¤é¤â²ÈÄí¤Ç¤ÏÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë±Ç²è¹¥¤¤ÎÌð¸ýÈþÎ®¹È¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Ì¤Íè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤Ä®¤È¤ª¤µ¤é¤Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°ì³ÍÀé¶â¤òÁÀ¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤È¡¢µÈÅÄÈþ·î´î¡Ê22¡Ë±é¤¸¤ë´ä·¨¿¿»Ò¤È¡¢Æ±¹¥²ñ¡Ö¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡×¤ò·ëÀ®¡£´í¸±¤Ê¼ï»Ò¤òºÏÇÝ¤¹¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¶ØÃÇ¤Î²Ý³°³èÆ°¤ò¹Ô¤¦Êª¸ì¡£±©Â¼¿ÎÀ®¡Ê18¡Ë¤¬¡¢´ä·¨¤Î¸åÇÚ¤ÇÌ¡²è¥ª¥¿¥¯¤ÎÆ£ÌÚ´Á¤ò±é¤¸¤¿¡£
½Ð¸ý¤Ï¡¢10·î4Æü¤Ë23ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿24Ç¯½©¤Î»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö23ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¥Ï¥¢¥Ï¥¢¸À¤¤¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ý¤Ë¤·¤¿¡£ÅöÆü¡¢±é¤¸¤¿¤Î¤ÏÆî¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¡Ö±Ø¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤Þ¤Ç¡¢º»ÎÉ»á¤ÈÄÉ¤¤¤«¤±¤Ã¤³¤·¤¿¡£23ºÐ¤Î»þ¡¢»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇºÇ¸å¤ÏËü»ö²÷Ä´¡ª¡¡¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¢¡¡ÖËü»ö²÷Ä´¡Ò¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡Ó¡×¡¡¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÌ´¸«¤Ê¤¬¤é¤â¡¢³Ø¹»¤Ë¤â²È¤Ë¤âµï¾ì½ê¤ò¸«¤¤¤À¤»¤ºÝµ¶þ¡Ê¤¦¤Ã¤¯¤Ä¡Ë¤È¤·¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤ëËÑ½¨Èþ¡ÊÆîº»ÎÉ¡Ë¤ÈÎ¦¾åÉô¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¼Ò¸òÅª¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¡¼¥¹¥È¾å°Ì¤ËÂ°¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²ÈÄí¤Ç¤ÏÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¹¥¤¤ÎÌð¸ýÈþÎ®¹È¡Ê½Ð¸ý²Æ´õ¡Ë¤Ï¡¢Ì¤Íè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤Ä®¤ÇÊë¤é¤¹¤É¤óµÍ¤Þ¤ê¤ÎÆü¡¹¤ÎÃæ¡¢ËÑ¤¬ÃÏ¸µ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼º´Æ£¡Ê¶â»ÒÂçÃÏ¡Ë¤Î²È¤Ç´í¸±¤Ê¼ï»Ò¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡£¤½¤Î½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Æ±µéÀ¸¤ÇÌ¡²è¤Ë¾Ü¤·¤¤ÆÇÀå¥¥ã¥é´ä·¨¿¿»Ò¡ÊµÈÅÄÈþ·î´î¡Ë´ä·¨¤Î¸åÇÚ¤ÇÌ¡²è¥ª¥¿¥¯¤ÎÆ£ÌÚ´Á¡Ê±©Â¼¿ÎÀ®¡Ë¤é¤òÃç´Ö°ú¤Æþ¤ì¡¢Æ±¹¥²ñ¡Ö¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡×¤ò·ëÀ®¡£¤³¤ÎÄ®¤ò½Ð¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢°ì³ÍÀé¶â¤òÁÀ¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤È³Ø¹»¤Î²°¾å¤Ç¼ï»Ò¤ÎºÏÇÝ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¡¢¶ØÃÇ¤Î²Ý³°³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¡£