日本では売っていない「ランクル250」のスゴい仕様とは

トヨタの人気オフローダー「ランドクルーザー250（ランクル250）」ですが、欧州市場向けとして48Vマイルドハイブリッドが追加されました。燃費は標準仕様とほぼ変わらない一方で、価格は大幅アップしているようです。

それでもトヨタが電動化を選んだ理由は、数値ではわかりづらい「使い勝手の進化」にあるようです。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「“スゴい”ランクル250」です！ 画像で見る（30枚以上）

2025年6月、トヨタは欧州向けのランクル250にハイブリッドモデルを設定すると発表しました。

ランクル250としては初の電動モデルであり、レクサスの「LX700h」や中東向けの「ランドクルーザー300」に搭載されているストロングハイブリッドとは異なり、本モデルにはランクル250用に用意された48Vマイルドハイブリッド（M-HEV）が採用されています。

この48Vマイルドハイブリッドは、2.8リッター直列4気筒ターボディーゼルエンジンに、48V電動システムを組み合わせたもの。既存のエンジンおよび8速ATをベースに、電動モーター、ジェネレーター、リチウムイオンバッテリー、DC-DCコンバーターを追加する構成で、48Vバッテリーの重量はわずか7.6kgに抑えられています。

エンジンの最高出力は151kW（205PS）、最大トルクは500Nmで、発進時には電動モーターが最大12kW（16PS）の出力と65Nmのトルクをアシストします。

減速時には回生機能によって電力を回収し、アイドリングストップからの再始動もよりスムーズになるなど、加速時の力強さと快適性の向上が図られていると思われます。

燃費は25.9〜26.4mpg（約11.0〜11.2km／L）、CO2排出量は282g／km。車両価格は8万740ユーロ（約1477万円）からとされています。ベースとなるランクル250のディーゼルモデルは、燃費26.6mpg（約11.3km／L）、CO2排出量278g／km、価格は5万1729ユーロ（約946万円）ですので、価格差はなんと531万円に達します。

燃費性能に大きな差がないにもかかわらず、価格が約1.5倍になる点は驚きですが、重量級のランクル250にとってもっとも負荷がかかる発進時に、即応性に優れた電動モーターのトルクを加えることで、欧州市街地走行におけるアクセル操作を穏やかにし、出足の力強さやスムーズさと、さらには静粛性を高めることが狙いと考えられます。

水に弱いハイブリッドユニットへの対策についてもしっかりと配慮されており、48Vシステムのモーターやジェネレーターは高い位置に配置され、防水性や耐環境性を確保。泥水や砂塵といった過酷な環境下でも信頼性を維持できるよう設計されています。

もちろんオンロード走行時には、エンジン始動時の静粛性向上や、停車からのスムーズな再発進、振動・騒音の低減といった効果が期待できます。

ランクル250の48Vマイルドハイブリッドは、2025年内に欧州市場での導入が予定されていますが、日本市場への展開については、現時点で公式な発表はありません。

今回の48Vマイルドハイブリッドの追加は、数値的にも明確に伝わるような進化ではありませんが、「骨太なランクルらしさ」を前提に、快適性と扱いやすさを高めるための現実的な進化といえるでしょう。

現代の実用性に合わせた、着実なアップデートと評価できそうです。