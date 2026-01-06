TOKYO MX系にて1月9日より放送されるTVアニメ『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～』の第1話「転生したら農奴だった」のあらすじと先行場面カットが公開された。

参考：2026年冬アニメは近年まれに見る豊作？ 『ゴールデンカムイ』『Fate』などの注目作

本作は、シリーズ累計発行部数250万部（電子書籍含む）を突破したハム男（アース・スターノベル／アース・スター エンターテイメント刊）による人気作品をTVアニメ化するもの。35歳独身彼女なしのサラリーマンが異世界の農奴の少年・アレンに転生するところから始まる異世界冒険譚だ。

名も無き小さな開拓村で生まれた赤ん坊・アレン。前世がヌルゲーを嫌う廃ゲーマーのサラリーマンだったアレンは、最高難易度「ヘルモード」で異世界を生きていくことになる。ヌルくない設定で世界最強を目指すことにしたアレンは幼い身でありながら鍛錬を開始。謎多き職業「召喚士」として、スキル入手やレベルアップを試みるのだが……。

公開された先行場面カットでは、転生した農奴の少年・アレンをはじめ、虚ろに天井を見つめる転生前の主人公などが描かれている。（文＝リアルサウンド編集部）