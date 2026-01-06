【義母介護は専業主婦のシゴト？】介護は実子の役目でしょ！？夫「うーん…」＜第5話＞#4コマ母道場
義両親に介護が必要になりそう……そんなとき、みなさんのご家庭では誰が介護を担う予定でしょうか。「実子である夫が中心になる」と考える人も多いかもしれません。けれど、まだまだ現役世代で仕事が忙しい場合もありますよね。だからといって、「みんな仕事で忙しいから、時間に余裕があるあなたがやってよ」と言われたら、戸惑ってしまうのではないでしょうか。そのうえ、「身内なんだからタダでやって当然だよね」などと言われたら……あなたならどうしますか？
第5話 一理ある？
【編集部コメント】
トモキさんは考え方が柔軟な方で、普段からアサカさんの意見をよく聞いてくれています。しかし「介護」となると、「嫁の仕事」という古い価値観からなかなか抜け出せていないようですね。そもそもアサカさん以外の全員が、「介護は嫁」という固定観念に縛られているからこそ話がおかしな方向へ進んでしまっているのですよね……。まずは実子であるトモキさんたちが率先して動くべきだとアサカさんは説得します。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
