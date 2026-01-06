Æ©¤±Æ©¤±¿åÃå¤Ç¥À¥¤¥ÖàÆñ´ØÂçÂ´áÇÈºêÅ··ë¤Ë¡Ö¥³¡¼¥®¡¼¤¯¤é¤¤Èô¤Ù¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¸¤ã¤ó½÷¤Î»Ò¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡×¤ÎÀ¼
¡¡àÎáÏÂ¤ÎÈþµÓ¥¯¥¤¡¼¥óá¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÇÈºêÅ··ë(¤Ï¤¶¤¡¦¤¢¤æ)¤¬¥¹¥±¥¹¥±¿åÃå¤Ç¥À¥¤¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÁ´Á³¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¯¤ÆÁð¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥¹¥±¥¹¥±¤Î¹õ¤¤¿åÃå¤òÃåÍÑ¤·¡¢¾®Áö¤ê¤Ç¥×¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤¤Èô¤Ó¹þ¤àÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤Û¤È¤ó¤É¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¤¤º¤ËµÓ¤«¤éÃå¿å¤·¡¢Âç¤¤Ê¿åÃì¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¤Á¤ã¤ó¤Î¤¶¤Ö¡¼¤ó¡×¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¹ß¤ê¤¿¡×¡Ö¥×¡¼¥ë¤È¤«³¤¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¥³¡¼¥®¡¼¤¯¤é¤¤Èô¤Ù¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¸¤ã¤ó½÷¤Î»Ò¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÇÈºê¤ÏÁá°ðÅÄÂç³Øºß³ØÃæ¤«¤é»£±Æ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Â´¶È¸å¡¢ÊÝ°é»Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Î¾Î©¤¬¸·¤·¤¯¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÀìÇ°¡£DVD¤ä¼Ì¿¿½¸¤Ê¤É¤ò¼¡¡¹¤ÈÈ¯Çä¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼2024¡×(½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤)¤Î¥Í¥¯¥¹¥È¡¦¥Ö¥ì¥¤¥¯¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£