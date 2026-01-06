¡Ö¥á¥Ã¥Ã¥Á¥ãÍß¤·¤¤¡×àÆù´ã¤ÇÆÉ¤á¤Ê¤¤áM-1¥°¥Ã¥º¤Î°õºþµ»½Ñ¤ËÊÒ¶Í¿Î¤¬¶ÃØ³¡ÖºÙÉô¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬ÅÁ¤ï¤ë°ìÉÊ¤À¡×¡Öºî¤Ã¤¿¿Í¤Î¤ª¾Ð¤¤¤Ø¤Î¶¸µ¤Åª°¦¤ò´¶¤¸¤ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÊÒ¶Í¿Î¤¬¾Ò²ð¤·¤¿àÀº¹ª¤¹¤®¤ëáM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¥°¥Ã¥º¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¬¥Á¥ã¤Ç½Ð¤¿¡¢M-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼·¿¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡£ Î¢ÌÌ¤ò¸«¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¡Ø¤¢!¤Ê¤ó¤«½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë!¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Î¢ÌÌ²¼Éô8¥ß¥ê¤ÎÉý¤Ë¡¢ 2001Ç¯¡Á2024Ç¯¤ÎÎòÂåÍ¥¾¡¥³¥ó¥Ó"20ÁÈ"¤¬Á´Éô½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë!!!»Ò¶¡¤ÎÆù´ã¤Ç¤â¥®¥êÆÉ¤á¤Ê¤¤¥µ¥¤¥º¤¼!°õºþµ»½Ñ¤è!¤³¤ìÉáÄÌ??¡×¤È¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÊØÍø¡×¤Î¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¡¢M-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼·¿¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Î¼Ì¿¿¤òX¤ËÅê¹Æ¡£¼ê¤Î¤Ò¤é¤è¤ê¾¯¤·¾®¤µ¤¤¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢Î¢Â¦²¼Éô¤Ë¾®¤µ¤¯ÎòÂå¤ÎÍ¥¾¡¥³¥ó¥Ó¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤êàÀº¹ª¤¹¤®¤ëá°õºþµ»½Ñ¤Ë¶ÃØ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¶Ã¤¤Î¥°¥Ã¥º¤Ë¡Ö¤³¤ì¥á¥Ã¥Ã¥Á¥ãÍß¤·¤¤¡¼¡×¡ÖºÙÉô¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬ÅÁ¤ï¤ë°ìÉÊ¤À¡×¡Öºî¤Ã¤¿¿Í¤Î¤ª¾Ð¤¤¤Ø¤Î¶¸µ¤Åª°¦¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö»Ò¶¡¤ÎÆù´ã¤Ç¤â¥®¥êÆÉ¤á¤Ê¤¤¥µ¥¤¥º¤Î°õºþ¤ò»£±Æ¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤ë¤Î¤ËÆÉ¤á¤Á¤ã¤¦¥«¥á¥éÀÇ½¤è!¤³¤ìÉáÄÌ?¡×¡Ö¿¦¿Í¤Î¼¹Ç°¤¬8¥ß¥ê¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£