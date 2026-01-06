ÅÁÀâ¥¢¥Ë¥á¤«¤é43Ç¯à¥ê¥¢¥ë¤ß¤æ¤¤È¤ª·»¤Á¤ã¤ó2¥·¥ç¥Ã¥Èá²®ÌîÌÜÍÎ»Ò¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶ÎÞ¡ÖºÇ½é¡¢¤¨¡©¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¿§êô¤»¤Ê¤¤¡Ä¡×
¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤Ã¤¿µ²±¡×
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ö¤ß¤æ¤¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤«¤é43Ç¯¡Ä¡££×¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î1¿Í¤ò±é¤¸¤¿²Î¼ê¤Î²®ÌîÌÜÍÎ»Ò¤¬²û¤«¤·¤¤à2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡14Æü¤Þ¤ÇÅìµþÃÓÂÞ¡¦¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¢¤À¤Á½¼Å¸¡×¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¡£
¡¡¡Ö¡Ø¤ß¤æ¤¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÅ¸¼¨²ñ¤Ø¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦¼ã¾¾¿¿¿Í(Ä»³¤¾¡Èþ)¤Î·ì¤Î·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤Ëå¡¦¼ã¾¾¤ß¤æ¤¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤¿²®ÌîÌÜ¤Ï¡¢¿¿¿Í¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¶á¤Å¤¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ï¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡²û¤«¤·¤Îà·»Ëå¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¸Æ¤Ó¡¢²û¤«¤·¤¤¡×¡ÖºÇ½é¡¢¤¨¡©¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¾¯¤·¹Í¤¨¤Æ¡¢¤¢¡ª¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ï¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ß¤æ¤¤¬¤Þ¤¿¸«¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÌ¾ºî¤Ï¿§êô¤»¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡ÖËÜÊª¤Î¼ã¾¾¤ß¤æ¤¤¬°§»¢¤·¤Æ¤¤¤ë!!ÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¤ß¤æ¤¤ÎÀ¼Í¥¤ò²®ÌîÌÜÍÎ»Ò¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¥Û¥ó¥È¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤Ã¤¿µ²±¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë¼ã¾¾¤ß¤æ¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£