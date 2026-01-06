長崎市の鈴木市長は、物価高対策として、3月末頃から全市民に1人当たり5000円の現金給付を行う考えを示しました。

8日に開かれる市議会臨時会で、審議される予定です。

長崎市の鈴木市長は 6日の記者会見で、物価高騰に対応する具体的な支援策について説明しました。

（鈴木 長崎市長）

「スピード感を持って誰もが実感できる支援を実施するという観点で、市民全員に対して支給する」

国の重点支援地方交付金と、市独自で上乗せする予算あわせて約45億円を使います。

生活者支援として、すべての市民に対し1人当たり “5000円の現金給付” を、3月末頃から順次支給。

このうち住民税非課税世帯には、1世帯当たり5000円を加算します。

また 子育て世帯には、国の子育て応援手当2万円に加え、市独自で上乗せする給付金を児童1人につき1万円支給するということです。

給付金の申請は不要。

支給される口座などについて、3月に市から通知書が発送されるということです。

このほかに中小企業、小規模事業者や漁業、農業、畜産事業者などに向けた支援策も示されていて、補正予算案は8日に開かれる市議会の臨時会に提出される予定です。