長崎で初開催される「りそなグループBリーグオールスター2026」の開幕まで、あと10日に迫りました。

6日から、県内各所をめぐるスタンプラリーも始まっています。

（青木雄大アナウンサー）

「6日から始まった、Bリーグオールスターのスタンプラリー。長崎市内を中心に、県内200か所に2次元コードのスポットが設置され、3か所で読み込むと抽選に参加できる」

16日に長崎市で開幕する「りそなグループBリーグオールスター2026」を前に始まった、デジタルスタンプラリー。

県の内外から訪れるバスケットボールファンやブースターの、回遊性の向上が目的です。

現在、県内約200か所の店舗や観光地などが登録されていて、1か所訪れるごとに1つスタンプを獲得することができます。

6日は長崎ヴェルカのパフォーマンスユニット「VELC」のメンバーも挑戦。

長崎市内のカフェなどを巡り、スタンプを集めました。

3か所訪れるごとに、限定グッズなどが当たる抽選に参加することができます。

（VELC）

「ステッカーが当たりました」

ほかにも、出場選手の顔写真がプリントされたアクリルコースターやクリアポーチなど、スタンプラリーのオリジナルグッズが用意されています。

（Bリーグデジタルコミュニケーショングループ 湯川 伸介さん）

「オールスターそもそもの目的が “地域創生”。試合だけが盛り上がる企画ではなくて、長崎の地域を感じてもらって、もう一度来たいと思ってもらえる企画になればいい」

『Bリーグオールスター2026』は、16日～18日まで開催。

スタンプラリーも18日まで行われ、誰でも参加可能です。