瀬戸内を拠点とするアイドルグループSTU48が2026年1月5日、メンバーの肖像権およびパブリシティ権保護に関する重要なお願いを公式サイトで発表しました。

公式サイトでは「昨今、SNS等において、無許可で撮影された写真・動画の投稿、メンバーの容姿を模したAI生成画像・動画がアップロードされる事例が見受けられます。」と、投稿。



運営事務局は、これらの行為について「撮影の有無に関わらず、メンバーの肖像権及びパブリシティ権を著しく侵害するものであり、看過できない状況にある」と強く指摘しています。







また、「今後、こうした無断アップロード行為に対しては、厳しい姿勢で対処してまいります。他事務所所属メンバーに関しましても、所属事務所と連携し対応を図ります」としています。



公式サイトでは、すでにアップロードされている無許可の素材やAI生成コンテンツに関しては、速やかな削除を要請。

更に「削除が確認できない場合や、悪質な加工・生成が見受けられる場合は、発信者情報開示請求等の手続きを行い、投稿者を特定した上で、法的手段を講じることも検討いたします。」と、しています。









運営事務局は「活動に参加するすべてのメンバーが安心して活動に専念し、ファンの皆様が健全に楽しめる環境を守るため」として、引き続きSTU48への理解と応援を呼びかけています。







