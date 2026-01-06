平安時代から800年以上続く天下の奇祭・花奪い祭り。高さ6メートルの拝殿の天井につるされた縁起物の花飾りを持ち帰ると、家内安全や商売繁盛の「福」がもたらされると伝えられています。

【写真を見る】平安時代から続く｢花奪い祭り｣ 高さ6ｍに吊るされた縁起物を奪い合う ことしの福は誰の手に？ “輪転”狙う男性に密着 岐阜･郡上市

花飾りはサクラやツバキなど5種類。



中でも、芯にあたる藁でできた「輪転（わてん）」には、特別なご利益があるとされ、地元の人たちにとって憧れの存在です。

6年ぶりに手に入れ…「ミラクル！」

（水谷俊介さん）

「去年のままで大事に…和紙もとらずにとっておきました」





去年の祭りで何があった？まさかの展開に…

近くの道の駅で、たこ焼き店を営む水谷俊介さん。去年、6年ぶりに輪転を手に入れました。（水谷さん）Q.輪転が取れた時どう感じた？「うれしさ、去年一うれしかった。ミラクル！」実は水谷さん、思わぬ形で「輪転」を手に入れていました。

水谷さんが参加した去年の祭り。輪転の奪いあいは神社の拝殿を飛び出し、雪が積もる中の場外戦に！なかなか決着はつかず、最後は…



「最初はグー！じゃんけんぽん！！」



（水谷さん）「ッシャーッ！！」

じゃんけんの末、念願の輪転を手に入れたのが水谷さんでした。この1年、ご利益はあったのでしょうか？



（水谷さん）

「去年は（たこ焼きの）粉が生産中止になってしまい、『どうしよう、同じ味をもう一回出せない』と困っていたが、仲間と新しい粉を開発出来て、よりおいしい粉が出来たのが良かった。ご利益だなと思う」

熱い争奪戦の幕が上がる！

そして午後2時。多くの参拝客が詰めかける中、祭りがスタート！



目指すのは、高さ6メートルの天井に取り付けられた花飾り。何度も飛びつきますが簡単には落ちてきません。

そして、ついに花飾りが落下！もみ合いが始まります。



輪転の争奪戦はことしも雪の上に…。水谷さんも、もみ合いの渦の中心にいました。その様子を息子の葵之助くんが見守ります。

ことしもまさかの展開に！？

ことしも決着がつかず、じゃんけんに。



「最初はグー！じゃんけんぽん！！あいこでしょ！…」

「ッシャーッ！！」



なんと水谷さん、2年連続で輪転をゲット！

祭りが行われた時間（午後2時時点）の気温は3.6℃。雪景色の神社で繰り広げられた、熱い争奪戦は幕をおろしました。



（水谷さん）

Q.どんな一年にしたいのか？

「何事にも挑んでいきたい。挑戦する年にしたい」