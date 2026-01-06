SixTONES´§ÈÖÁÈ¡Ö6SixTONES¡×½é²ó¥²¥¹¥È¤ÏÂçÀôÍÎ Ç®³¤Á´ÌÌ¶¨ÎÏ¤ÇÂçµ¬ÌÏ¥í¥±¤Ø
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/06¡ÛTBS¤Ç¤Ï¡¢1·î12Æü¤è¤ë8»þ55Ê¬¤«¤éSixTONES¤ÎTBS½é´§ÈÖÁÈ¡Ø6SixTONES¡Ê¥·¥Ã¥¯¥¹¥¹¥È¡¼¥ó¥º¡Ë¡Ù¤òÊüÁ÷¡ÊÇ¯6²ó¡Ë¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢½é²óÊüÁ÷¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÀôÍÎ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSixTONES¡È7¿ÍÌÜ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÉÀ¸²Î¾§¤ÎÎ¢Â¦ÌÀ¤«¤¹ ÅÄÃæ¼ù¤¬ºÆ¶¦±éÇ®Ë¾¡ÖÍÙ¤ê³Ð¤¨¤ë¤À¤±¡×
ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë6¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SixTONES¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢²æ¤³¤½¤Ï¤ÈÌ¾¾è¤ê¤ò¤¢¤²¤¿¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¤äÈÖÁÈ¤¬¹Í¤¨¤¿¡È¤ª½Ë¤¤¥×¥é¥ó¡É¤Ç¡¢¡È¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¡É¤Ë¤ª½Ë¤¤¤µ¤ì¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£µÇ°¤¹¤Ù¤½é²óÊüÁ÷¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ñÌ±ÅªÂç¥¹¥¿¡¼¡¦ÂçÀô¡£¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó¡ÈÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¡É¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¤¿ÂçÀô¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢»×¤ï¤º´î¤Ó¤Î¥Ï¥°¤ò¤«¤ï¤¹¾ìÌÌ¤â¡£
SixTONES¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«ÂçÀô¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¡È¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¡É¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï¡¢¤È¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë´¿´î¤¹¤ë¤¬¡¢¼Â¤ÏÂçÀô¼«¿È¤â·ÝÎò30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡È½Ë¤ï¤ì¤ëÂ¦¡É ¤Ç¡¢¡Ö6¼þÇ¯¤Î²¿¤¬¤á¤Ç¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×¤ÈÅÐ¾ì¤«¤é¡ÈÂçÀôÀá¡É¤¬ßÚÎö¡£¤½¤ó¤ÊSixTONES¤Î6¼þÇ¯¤ÈÂçÀô¤Î30¼þÇ¯¡¢2¤Ä¤ÎÀáÌÜ¤¬½Å¤Ê¤ëW¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤ò½Ë¤¦¤Ù¤¯¡¢ÈÖÁÈ¤¬Áª¤ó¤ÀÉñÂæ¤ÏÆüËÜ¶þ»Ø¤Î²¹ÀôÃÏ¡¦Ç®³¤¡£¡Ö6¿Í¤ÇÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é²¹Àô¡õÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤¬É¬¿Ü¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿SixTONES¤Î¤¿¤á¤Ë³¹Á´ÂÎ¡¢¤½¤·¤ÆÀ±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤ä¿Íµ¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬Á´ÌÌ¶¨ÎÏ¤·¡¢¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÂçµ¬ÌÏ¥í¥±¤ò´º¹Ô¤¹¤ë¡£
SixTONES¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë²£ÃÇËë¤ò¤«¤«¤²¤¿¾¦Å¹³¹¤Î¿Í¡¹¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¡¢Ç®³¤±ØÁ°¾¦Å¹³¹¤Ç¡È¾¦Å¹³¹¤Ê¤ó¤Ç¤â¿©¤ÙÊâ¤ÊüÂê¥Ä¥¢¡¼¡É¤ò´º¹Ô¡£Ç®³¤¥°¥ë¥á¤ò¤«¤±¤¿¥²¡¼¥àÂÐ·è¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ìÇ®³¤¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶½Ì£¤ÏÌ¼¤«¥´¥ë¥Õ¤«¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÂçÀô¤Î¤¿¤á¤Ë¥Û¥Æ¥ëÆâ¤ËÆÃÊÌ¥´¥ë¥Õ¥³¡¼¥¹¤òÍÑ°Õ¡£ÈÖÁÈ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÈÆÈ¼«¤Î²ò¼á¡É¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¡È¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤Ê¥´¥ë¥ÕÂÐ·è¡É¤òÀ©¤·¤Æ¡¢¹ë²Ú¤Ê¤´Ë«Èþ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ç®³¤¿Íµ¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢¹ë²Ú¤Ê½ËÊ¡¥Ç¥£¥Ê¡¼¤¬¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤ë¡Ä¤Ï¤º¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤âÈÖÁÈ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÈÁÛÄê³°¡É¤ÎÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÂçÀô¤¬Á´°÷¤ËÎÁÍý¤ò¿¶¤ëÉñ¤¦¡©³¹¤â¥¹¥¿¡¼¤â´¬¤¹þ¤ß¡¢½Ë¤Ã¤ÆÁû¤¤¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡SixTONES¡¢TBS½é´§ÈÖÁÈ½é²ó¥²¥¹¥È¤ÏÂçÀôÍÎ
