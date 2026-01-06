2026年のビッグイベント、アジア大会のマラソンコースを徹底解剖。勝負のポンとや見どころは？解説をお願いしたのは…。

【写真を見る】アジア大会のマラソンコースを徹底解剖 元日本代表･増田明美さんの解説で走ってみた！ 勝負所は？気温は影響する？

（増田明美さん）

「名古屋は一番いい思い出があって、世界記録を出しました」



「詳しすぎる解説」でお馴染みのマラソン・元日本代表の増田明美さん。アジア競技大会では8日目の9月26日土曜日に、名古屋の街で男女のマラソンが行われます。



（増田さん）

「名古屋の場合は声援が多いから、マラソンが劇場化するかもね。選手と沿道の一体感で『42.195キロの劇場』選手に力を与えてくれる」

実際にマラソンコースを走ってみることに

そこで…



（小川実桜アナウンサー）

「アジア大会まであと256日。増田さんに教えてもらったマラソンコース。実際に走ってみます」

レースの発着点は男女ともに『名古屋市瑞穂公園陸上競技場』です。名城公園までのコースを2周する42.195キロで争いますが、スタートは男子が午前7時30分、女子が午前7時50分の予定です。平年ですとレース中の時間帯の気温は22℃～25℃くらいです。

「沿道で熱量を感じてほしい」

きょうは、レースの復路をたどりました。名城公園から桜通大津までのコースをまずは確認。



（小川）

「右手に名古屋城が見えます」

ランナーたちは丸の内の官庁街を抜けて、千種区方面へ東に進みます。



（小川）

「テレビ塔が見えています。30キロ時点で日差しがあったりなかったり、風が強まったり弱まったりとランナーの体力を奪っていく1つの見どころになるかもしれません」

（増田さん）

「沿道から見ていると熱量が伝わってくる。『この人は後半に備えて力をためている』沿道の方が分かる。そこにいなければ感じられない熱量を（感じてほしい）」

『42.195キロの劇場』勝負所は？

そして、ランナーは千種区内山町の交差点を右に曲がるとレースも佳境です。



（小川）

「今、吹上あたり走っています。この直線が一番最後の長い直線。増田さんが仰っていた『42.195キロの劇場』」

約5キロ続く直線コースは、ゆったりとした上りです。勝負所はどこになるのでしょうか？



（増田さん）

「上るのは34キロ時点。（往復で）2回通りますけど、全体的に平坦だから勝負所が考えづらいかもしれない」

増田さんのレース展望は…

競技場の直前になると…



（小川）

「結構な坂になっています。暑い中のマラソン…最後の最後にまた体力を奪われそうです。ゴールの競技場が見えました」

9月の名古屋の気温が、選手達にどう影響するかがポイントになりそうですが、増田さんのレース展望は？



（増田さん）

「私の予想では日本の選手が主導権を作りにいくのでは。うなぎは美味しいし、朝ご飯だってすごいサービスだし、アジア大会としては名古屋は最高の舞台ですよ」