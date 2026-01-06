「毎日のボールペンをアップデートしたくなったらこれ」文具好きの編集部員が本気で選んだ、毎日使いたくなる高品質ボールペン5選
ボールペンは、仕事でもプライベートでも欠かせない存在だ。メモを取る、書類にサインをする、ふと思いついたことを書き留める…使う頻度が高いからこそ、書き心地の違いは日々の快適さに直結する。数多くの文具を試してきた文具好きの編集部員が、「気づけばこればかり使っている」「何本あってもまた手に取ってしまう」と感じたボールペン5本を紹介する。
【写真】コロンと可愛いフォルムで持ちやすい…“書く感覚のやさしさ”に驚かされた1本
■三菱鉛筆 ゲルボールペン ユニボールワンP 0.5 限定 Dホワイトティー
高濃度ゲルインクを採用したユニボールワンPは、黒がはっきり濃く、文字の輪郭がくっきり見えるのが特徴。小さな文字でも読みやすく、手帳や細かいメモに向いている。ころんとした短めの軸は手になじみやすく、持ち運びにも便利。書いた文字の美しさを重視したい人におすすめの1本だ。
●おすすめポイント
・高濃度ゲルインクで文字がくっきり
・小さな文字でも読みやすい
・コンパクトで持ち運びやすい
■三菱鉛筆 水性ボールペン uniball ZENTO フロー 0.5 ジェード
ZENTOは、新開発インクによるやわらかな書き心地が印象的なボールペン。クッション成分を含んだインクにより、軽い力でもペン先が紙になじみ、線が安定する。にじみや裏写りが出にくく、メモから書類まで幅広く対応できる。ジェードカラーは落ち着いた印象で、仕事用としても使いやすい。書くときのストレスを減らしたい人におすすめしたい1本。
●おすすめポイント
・ZENTOインクを使用
・ストレスフリーなやわらかい書き味
・線が安定し、文字が整いやすい
■Pilot 油性ボールペン アクロ1000 0.5mm【ブラック】
油性ながらさらさらとした低粘度高発色のアクロインキ。軽い書き味ながら、線はくっきりと安定する。ペン先（チップ）の特殊加工により、筆記時の抵抗値を軽減し、長時間の筆記でも疲れにくい。
●おすすめポイント
・油性だがさらさらしたインク
・筆記時の抵抗値を軽減している
・長時間の筆記でも疲れにくい
■ゼブラ ジェルボールペン サラサグランド
高級感のある金色のクリップやマットなボディが目を引くモデル。水性顔料のジェルインクを採用し、さらさらとしたなめらかな書き味で耐水性にも優れている。ノックする時に指が当たらないようなデザインになっており、手帳とあわせて使うのにぴったり。
●おすすめポイント
・なめらかなジェルインク
・高級感のあるデザイン
・手帳とあわせて使うのがオススメ
■三菱鉛筆ボールペン ジェットストリーム4＆1 限定ハピネスカラー 0.5mm名入れ可
低摩擦インクによる、スルスルとした書き心地。4色ボールペンとシャープペンが1本にまとまっており、仕事や学習シーンで活躍する1本で複数の役割をこなしたい人におすすめの多機能ペンだ。
●おすすめポイント
・低摩擦インク搭載
・なめらかで軽い書き心地
・4色＋シャープの多機能
■LAMY（ラミー）safari イエロー ボールペン（線幅M）
世界中で長く愛されている定番シリーズのボールペン。人間工学に基づいて設計されたグリップ形状で、指が自然な位置に収まり、長時間の筆記でも疲れにくい。ボディには丈夫なASAプラスチックを採用し、軽量ながら耐久性も高い。安定したインクフローで文字が途切れにくい。
●おすすめポイント
・人間工学設計のグリップで疲れにくい
・軽くて丈夫、毎日使いやすい
・安定したインクフロー
高品質なボールペンは、書く時間そのものを快適にしてくれる。実際に使い比べて選んだ5本は、どれも書き心地にしっかりとした理由がある。今回紹介したのはどれも文具好き編集部員が実際に使ってオススメできる商品。自分の書き方や用途に合う1本を選ぶことで、毎日の筆記はもっと心地よくなるはずだ。
【写真】コロンと可愛いフォルムで持ちやすい…“書く感覚のやさしさ”に驚かされた1本
■三菱鉛筆 ゲルボールペン ユニボールワンP 0.5 限定 Dホワイトティー
●おすすめポイント
・高濃度ゲルインクで文字がくっきり
・小さな文字でも読みやすい
・コンパクトで持ち運びやすい
■三菱鉛筆 水性ボールペン uniball ZENTO フロー 0.5 ジェード
ZENTOは、新開発インクによるやわらかな書き心地が印象的なボールペン。クッション成分を含んだインクにより、軽い力でもペン先が紙になじみ、線が安定する。にじみや裏写りが出にくく、メモから書類まで幅広く対応できる。ジェードカラーは落ち着いた印象で、仕事用としても使いやすい。書くときのストレスを減らしたい人におすすめしたい1本。
●おすすめポイント
・ZENTOインクを使用
・ストレスフリーなやわらかい書き味
・線が安定し、文字が整いやすい
■Pilot 油性ボールペン アクロ1000 0.5mm【ブラック】
油性ながらさらさらとした低粘度高発色のアクロインキ。軽い書き味ながら、線はくっきりと安定する。ペン先（チップ）の特殊加工により、筆記時の抵抗値を軽減し、長時間の筆記でも疲れにくい。
●おすすめポイント
・油性だがさらさらしたインク
・筆記時の抵抗値を軽減している
・長時間の筆記でも疲れにくい
■ゼブラ ジェルボールペン サラサグランド
高級感のある金色のクリップやマットなボディが目を引くモデル。水性顔料のジェルインクを採用し、さらさらとしたなめらかな書き味で耐水性にも優れている。ノックする時に指が当たらないようなデザインになっており、手帳とあわせて使うのにぴったり。
●おすすめポイント
・なめらかなジェルインク
・高級感のあるデザイン
・手帳とあわせて使うのがオススメ
■三菱鉛筆ボールペン ジェットストリーム4＆1 限定ハピネスカラー 0.5mm名入れ可
低摩擦インクによる、スルスルとした書き心地。4色ボールペンとシャープペンが1本にまとまっており、仕事や学習シーンで活躍する1本で複数の役割をこなしたい人におすすめの多機能ペンだ。
●おすすめポイント
・低摩擦インク搭載
・なめらかで軽い書き心地
・4色＋シャープの多機能
■LAMY（ラミー）safari イエロー ボールペン（線幅M）
世界中で長く愛されている定番シリーズのボールペン。人間工学に基づいて設計されたグリップ形状で、指が自然な位置に収まり、長時間の筆記でも疲れにくい。ボディには丈夫なASAプラスチックを採用し、軽量ながら耐久性も高い。安定したインクフローで文字が途切れにくい。
●おすすめポイント
・人間工学設計のグリップで疲れにくい
・軽くて丈夫、毎日使いやすい
・安定したインクフロー
高品質なボールペンは、書く時間そのものを快適にしてくれる。実際に使い比べて選んだ5本は、どれも書き心地にしっかりとした理由がある。今回紹介したのはどれも文具好き編集部員が実際に使ってオススメできる商品。自分の書き方や用途に合う1本を選ぶことで、毎日の筆記はもっと心地よくなるはずだ。