高校バスケ冬の全国チャンピオンを決める「ウインターカップ」で優勝した大阪府のチームに所属する、氷見市出身の選手が、きょう氷見市役所を訪れました。



氷見市役所を訪れたのは、氷見市出身で大阪薫英女学院高校3年の的場梨緒選手です。



的場選手は、氷見市立宮田小学校3年の時にバスケットボールを始め、西條中学校でも主力選手として活躍しました。





先月のウインターカップ女子決勝で、大阪薫英女学院高校はインターハイを制した愛知県代表の桜花学園高校を破り、初優勝を果たしました。的場梨緒選手「素直にうれしいですし、日本一になりたくて大阪の高校に行ったので、目標が達成できたので本当にうれしいです」背番号9の的場選手は、今大会6試合のうち決勝を含む4試合に出場しました。的場梨緒選手「リバウンドとかディフェンスとか、そういう数字に残らない泥臭いようなところを頑張りました。やっぱり、ここに帰省で戻ってきたときは安心するし、ここが自分の原点だなと思ってます」的場選手は県外の大学へ進学し、将来は指導者を目指しています。一方、ウインターカップ男子は、福岡県代表の福岡大学附属大濠高校が2連覇を果たしました。かつて富山グラウジーズUー15に所属し、南砺市立福野中学校出身のサントス・マノエルハジメ選手は、決勝で15分間出場し、15得点の活躍でチームの優勝に貢献しました。