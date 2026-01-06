高校バスケ優勝校の選手 地元・氷見市役所を訪問 ウインターカップ2025
高校バスケ冬の全国チャンピオンを決める「ウインターカップ」で優勝した大阪府のチームに所属する、氷見市出身の選手が、きょう氷見市役所を訪れました。
氷見市役所を訪れたのは、氷見市出身で大阪薫英女学院高校3年の的場梨緒選手です。
的場選手は、氷見市立宮田小学校3年の時にバスケットボールを始め、西條中学校でも主力選手として活躍しました。
的場梨緒選手
「素直にうれしいですし、日本一になりたくて大阪の高校に行ったので、目標が達成できたので本当にうれしいです」
背番号9の的場選手は、今大会6試合のうち決勝を含む4試合に出場しました。
的場梨緒選手
「リバウンドとかディフェンスとか、そういう数字に残らない泥臭いようなところを頑張りました。やっぱり、ここに帰省で戻ってきたときは安心するし、ここが自分の原点だなと思ってます」
的場選手は県外の大学へ進学し、将来は指導者を目指しています。
一方、ウインターカップ男子は、福岡県代表の福岡大学附属大濠高校が2連覇を果たしました。
かつて富山グラウジーズUー15に所属し、南砺市立福野中学校出身のサントス・マノエルハジメ選手は、決勝で15分間出場し、15得点の活躍でチームの優勝に貢献しました。