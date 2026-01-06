¡Úµþ²¦Jr.¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×¡ÛÎ©ÀîU15¤¬¥´¥Ã¥É¥É¥¢¤È¤Î±äÄ¹ÆÍÆþ¤Î·ãÆ®¤òÀ©¤·½à·è¾¡¿Ê½Ð¡ÄÌîÏ¤ÅÄºùÊå¤Ï29ÆÀÅÀ
¡¡1·î6Æü¡¢µþ²¦¥¢¥êー¥ÊTOKYO¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Öµþ²¦ Jr.¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥× 2025－26 2025Ç¯ÅÙ Âè6²óÁ´¹ñU15¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤ÏÂç²ñ3ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÃË»Ò½à¡¹·è¾¡¤Ç¤ÏÎ©Àî¥À¥¤¥¹U15¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤¬¥´¥Ã¥É¥É¥¢¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë¤ò65－63¤ÇÇË¤ê½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤ÏÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤È¤Ê¤ê¥´¥Ã¥É¥É¥¢¤Ë1ÅÀ¤ò¥êー¥É¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Â³¤¯Âè2¡¢3¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç¤ÏÌîÏ¤ÅÄºùÊå¡¢ÉûÅçÀ®±û¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÀè¹Ô¤·¡¢6ÅÀ¥êー¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª¥¯¥©ー¥¿ー¡£½ªÈ×¤Ë¥´¥Ã¥É¥É¥¢¤Î·ã¤·¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤«¤é¤ÎÂ®¹¶¤ÇÅÀº¹¤òµÍ¤á¤é¤ì¾¡Éé¤Ï±äÄ¹Àï¤Ø¡£
¡¡½øÈ×¤Ë¥À¥Ö¥ë¥Áー¥à¤ÇÁê¼ê¤Î¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤òÍ¶¤¤¡¢ÅÄÃæ·òÀ»¤¬¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¤òÄÀ¤áÁ°¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÌîÏ¤ÅÄ¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¥Õ¥êー¥¹¥íー¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£Ê¡°æÍÚÍÛ¤Ë3¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄÀ¤á¤é¤ìÆ±ÅÀ¤ËÊÂ¤Ð¤ì¤ë¤â¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ØÈô¤Ó¹þ¤à¤Ê¤ÉÁê¼ê¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò¶²¤ì¤º¤Ë¥Õ¥êー¥¹¥íー¤Ç¤ÎÆÀÅÀ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿Î©ÀîU15¤¬65－63¤ÇÀÜÀï¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤·¤¿Î©Àî¥À¥¤¥¹U15¤Ï¡¢ÌîÏ¤ÅÄ¤¬¥²ー¥à¥Ï¥¤¤Î29ÆÀÅÀ10¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òµÏ¿¤·¤Æ¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤òÃ£À®¡£ÉûÅç¤¬16ÆÀÅÀ9¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢Í¦ºêÍÛÂÀ¤¬10ÆÀÅÀ¤È¡¢¼çÎÏÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ÂçÉñÂæ¤Ç¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÀËÇÔ¤·¤¿¥´¥Ã¥É¥É¥¢¤Ï¡¢Ê¡°æ¤¬5ËÜ¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Þ¤à22ÆÀÅÀ¡¢µÈËÜÂó»Ö¤¬10ÆÀÅÀ9¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É6¥¢¥·¥¹¥È¡¢ËÒÌî¤ê¤¯¤È¤¬11ÆÀÅÀ¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤È°ìÊâµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
¥´¥Ã¥É¥É¥¢ 63－65 Î©ÀîU15
¥´¥Ã¥É¥É¥¢¡Ã13¡Ã18¡Ã15¡Ã13¡Ã 4¡Ã¡á63
Î©ÀîU15¡¡¡Ã12¡Ã22¡Ã18¡Ã 7¡Ã 6¡Ã¡á65
¡¡
¡¡
¡¡