Lexarは1月5日（月）、サッカー・アルゼンチン代表チームと公式グローバルパートナーシップを締結したと発表した。ワールドカップで3度の優勝を誇る代表チームと、30年間にわたり高性能ストレージ技術の実績を積み上げてきたLexarがコラボレーションする。

具体的には、ポータブルSSDの「Lexar Air Portable SSD」と「Lexar SL500 Portable SSD」について、アルゼンチンサッカー協会との共同ブランドモデルをリリース。サッカーファンに向けて、実用性と情緒的価値を兼ね備えた製品になるという。発売は2026年上半期の予定。

アルゼンチンサッカー協会の最高マーケティング責任者、レアンドロ・ペテルセン氏はLexarについて、「クリエイター、プロフェッショナル、そして世界中でこのスポーツを記録し、称え続けるファンを支える理想的なパートナーです」と評している。

ちなみに競合他社となるSandiskは、FIFA World Cup 2026の公式ライセンス品を展開。大会のモチーフをデザインに取り入れたポータブルSSD、CFexpress、SDメモリーカードや、ホイッスルの形を模したフラッシュドライブを発表した。

Sandisk公式Webサイトより

2026年6月から7月にかけて開催されるFIFA World Cup 2026は、史上初となるアメリカ、カナダ、メキシコの北米3カ国共催で行われる。出場枠が従来の32から48カ国へと大幅に拡大され、それに伴い総試合数も104試合に増加するなど過去最大規模の大会となる。前回大会で優勝したアルゼンチン代表も、今大会への出場を決めている。